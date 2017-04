18 spørsmål Dajana Tomanovic ikke ha fått før

Dajana Tomanovic (28) er Side2s nyeste blogger. Hun har fått stor internasjonal oppmerksomhet på Instagram, reiser rundt i hele verden på makeupkurs med skjønnhetsbransjens største navn, og er kjent som blant annet Sophie Elises makeupartist.

For at du skal bli litt bedre kjent med denne dødskule dama, stilte vi henne noen spørsmål hun trolig ikke har fått før.

1. Hva gjør deg skikkelig sinna?

- Uærlige mennesker og dyremishandling!

2. Hvis du kunne gjort noe helt annet enn i dag, hva ville du gjort?

- Da må jeg tenke lenge, om jeg skal drømme meg litt vekk. I en penthouseleilighet i Sydney og bare vært en housewife! Haha. not. Men jobbe innenfor skjønnhet der.

3. Hva er ditt skjulte talent?

- Tror ikke jeg har noen skjulte talenter. Men et talent jeg ønsker å ha, men dessverre må skjule, er å synge.

4. Hva er din guilty pleasure?

- Å fråtse i kanelboller, gjerne et par stykker. Varme og ferske!





5. Hvis du skal beskrive deg selv med fem ord, som alle begynner på T – hva ville det blitt?

Trofast, tøff, talentfull, takknemlig og tillitsfull.





6. Hvilke tre kjendiser, døde eller levende, ville du hatt med deg til en øde øy?

- Will Smith, fordi han er smart og jeg aldri hadde blitt lei livsfilosofien hans. Beyoncé, slik at hun kan synge litt for oss. Kan ikke leve uten musikk! Og sist, men ikke minst, Alexandra Joner. Jeg har det jo så gøy med henne og vi ler alltid masse.





7. Hvilken realityserie ville du helst vært deltaker i?

- Farmen.

8. Hvilken pinlig hemmelighet kan du dele med oss?

- Da jeg måtte på legevakten fordi jeg hadde klart å sette inn en ekstra tampong og ikke fikk den ut. Måtte vente tre timer. Så noen jeg kjente i tillegg, så jeg hostet og latet som jeg var syk, haha!

Dajana Tomanovic.





9. Øl, drink, vin eller brus og hvorfor?

- Vin. Det smaker godt og er avslappende.

10. Hva gjør man hvis man vil få deg ut på date?

- Vel, ingen ting! Jeg er i et forhold!

11. Hva er det verste sjekketrikset du vet om?

- Altså, alt av sjekketriks er grusomt. Spesielt denne typen: «Hei, mitt navn er HC Andersen. Lyst på et lite eventyr?» Eller: «Tror du på kjærlighet ved første blikk, eller skal jeg gå forbi igjen?»

12. Ville du helst at din mor fersket deg i å onanere eller ville du heller fersket mor i å onanere?

- OMG! Haha, ingen av delene.

13. Hvis du måtte holde et foredrag på det medisinske fakultetet i Oslo, eller stille opp beinseriøs på Norske Talenter som tryllekunstner – hva ville du valgt?

- Tryllekunster, for der kan jeg er par triks. Medisin har jeg ikke noe peiling på. Vet jo hva paracet er da..





14. Hvilken av russeknutene er mest deg?

§1 // KNUTE PÅ LUETRÅDEN

24 timer (86 400 sekunder) uten å sove.

§9 // ØLKORK

Drikk en kasse 0,33-liter øl/cider på 24 timer.

§8 // ISPINNE

Bad utendørs før 1. mai.

- Tro det eller ei, men jeg var ikke russ. Og jeg vet heller ikke hva mange av knutene betyr.

15. Hvilket blogginnlegg er du mest flau over å ha skrevet?

- Egentlig ingen.

16. Hvilket blogginnlegg har fått mest oppmerksomhet?

- Notatene jeg la ut fra kurset jeg deltok på med Kim Kardashian.

Dajanas notater fra makeupkurset med Kim Kardashian.





17. Hvilket bilde er ditt favorittbilde fra bloggen eller Instagram?

Dajanas favorittbilde fra sosiale medier.

18. Hvor får du inspirasjon fra?

- Instagram og når jeg reiser rundt.

