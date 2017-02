17 grunner til hvorfor det er FANTASTISK å være singel

Helg - som for noen betyr kjærestekos, for andre betyr det sjekking og byen. Noen elsker å være singel, andre savner en kjæreste. Det siste kan være en ganske kjip følelse.

Derfor: Vi snur på det, og gir deg noen grunner til hvorfor du bør nyte singellivet.

Vi spurte gutta og jentene i redaksjonen: Hva er fordelene ved å være singel?

1. Total frihet. Kommer når du vil, gjør (nesten) hva du vil.

2. Foruten venner, er det ingen til å kommentere eller påpeke feil og dumme ting man gjør. For eksempel det å drikke seg full på en (flere) ukedager, blåse for store deler av lønnen på klær eller bestille en ferietur selv om mastercardet er makset.

3. Slippe kjedsommelige familietreff der du må underholde din kjærestes onkel som bedriver fugletitting for turistforeningen. Ikke er han veldig interessert i fotball eller musikk heller.

4. Om du vil utsette vasking av leiligheten med en dag, en uke eller en måned, så er det bare du som får lide av det (og eventuelle overnattingsbesøk).

5. Du trenger aldri å sjekke om «vi har planer». Øl rett etter jobb? Ja, takk! Kino nå i kveld? Gjerne! Spontan weekendtur til Barcelona? Jeg hører byen er flott på denne tiden av året.

6. Du kan relansere deg selv om du ønsker. Har du alltids syntes goterstil er sexy, men du var redd for hva dama ville tenke dersom du kom i svarte klær og sminke – nå har du sjansen. Ny sveis, ny stil, ny hobb? Ditt valg.

7. Du slipper maset om å skaffe deg hund. Punktum.

8. Man blir godt kjent med seg selv, fordi man har fått kjenne på ensomhet, det å måtte fikse ting selv, spise middag alene .... Verdifulle egenskaper som man tar med seg videre i livet.

9. Man blir selvstendig og trygg. Problemene fortoner seg ikke så store, de kan løses, fordi man har erfart at man fikser det. Det gir selvtillit.

10. Lett å være spontan om man vil det –besøke familie, feriere, spontanmiddager også videre. Man kan snu seg rundt uten å planlegge (selv om jeg liker det best egentlig).

11. Man lærer å ta ansvar på ordentlig – lån, hus, bil, mat etc. Jeg har kjøpt tre leiligheter på egen hånd og pusset opp to av dem. Jeg har tatt budrunder og forhandlinger selv, vurdert ulike typer lån og renter opp mot min egen bunnlinje. Fantastisk økonomisk læring. I tillegg har jeg lært meg kunsten å få mye ut av en inntekt, fordi det kan være skikkelig trangt til tider.

12. Man har tid til alle man er glad i.

13. Du kan gjøre akkurat hva du vil, når du vil! Ikke sitte med dårlig samvittighet for at du prioriterer deg selv fremfor å hjelpe kjæresten med oppussing eller vedstabling for eksempel.

14. Du kan bruke alle pengene dine på deg selv. Ikke noe fellesbudsjett, ikke noe Valentine’s-, bursdags- eller julegaver til en eller annen kjæreste.

15. Du kan ligge i sjøstjernestilling i senga med to dyner og alle putene!



16. Du har bedre tid til å prioritere vennene dine! Som btw også er en type forhold som krever pleie.

17. Du er kanskje én person, men det føles fortsatt mest logisk å kjøpe en hel takeawaypizza – ergo mer pizza til deg.