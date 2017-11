16 ting du kjenner deg igjen i hvis du har vokst opp med søsken

Det er ingen tvil om at du elsker dine søstre og dine brødre nå, men du ville nok ikke tatt «elsker» og søsken i samme setning.

Du skjønner kanskje ikke helt hvorfor dine søsken var så irriterende, eller hvorfor dere alltid havnet i konflikt. Selv om det var mye drama og mye bråk, kan vi nok være enige i at du hadde den beste barndommen sammen med dine flotte søsken.

Vi har tatt inspirasjon fra hashtaggen «Growing Up With Siblings» på Twitter, og mekket vår egen liste som kanskje få deg til å mimre igjen.

1. Den følelsen når du valser inn i rommet til din søster, tar genseren hennes som du har siklet på i evigheter og hører lyden av henne kommende mot soverommet. Ett ord: PANIKK!

#GrowingUpWithSiblings Going through their stuff and hearing them come up the stairs. pic.twitter.com/cWS9wTM6RJ — TimeAway (@FamilyTimeAway) July 19, 2017

SHIT! Nå kommer hun!

2. Du kunne bare glemme å se den nyeste episoden av «Pokemon».

We've all done this at least once 😂 #GrowingUpWithSiblings pic.twitter.com/m8FVFyZiEv — Kardashian Reactions (@KardashianReact) July 20, 2015

Kan jeg bare få leve LITT, liksom?

3. Kan være like greit å få med fjernkontrollen til et annet rom.

#GrowingUpWithSiblings taking the TV remote in the kitchen with you while you get food so that they can't turn the channel. — Sincerely Tumblr (@SincerelyTumblr) July 19, 2015

via GIPHY

:(

4. Men om dere så på det samme, pekte du gjerne på alle de stygge karakterene og sa: DER ER DU!

via GIPHY

Kan vi ikke bare være venner? :(

5. Når du endelig får ansvaret for å være sjef over dine minste søsken for en time, men ingen av dem har planer om å høre på deg.

via GIPHY

*Ringer mamma og klager over at de ikke vil respektere min nye stilling som sjefen over alle sjefer*

6. Når mamma har fortalt deg om å gjøre husarbeid, og du forteller en av dine søsken om at mamma ba dem om å utføre det.

via GIPHY

Dronningen av manipulasjon

7. Slåssing var en del av hverdagen.

via GIPHY

AU! :(

8. Det aller verste var om du tok litt for hardt i.

When you hurt your sibling pic.twitter.com/nzVxKeTpcM — Men's Humor (@MensHumor) May 20, 2016

Ikke si det til mamma!

9. Og fikk skylden for absolutt alt:

#Sviker

10. Ok, kanskje du fikk litt lyst til å starte drama.

We are all grown up and we still do this 😂 #GrowingUpWithsiblings pic.twitter.com/9Oles2N2Ff — Yvonne (@EnNoVy221) September 6, 2017

*Gnir hendene som en skurk*

11. Men dere fikk alltid streng beskjed om å ordne opp i det.

When you and your sibling got into a fight and your mom made you "hug it out" pic.twitter.com/4FsJL3sey9 — brittany (@QueenBritttany) May 28, 2014

🙄

12. Du fikk ikke henge med nabobarna med mindre du tok med en av dine søsken. Altså, hvorfor?

*River i sønder alt håret*

13. Likestilling mellom dere var så og si ikke-eksisterende.

😏

14. Du slapp aldri unna. Og da mener vi ALDRI.

#Growingupwithsiblings When you see your siblings get in trouble and get yelled at and then ya mom says " you can be next " pic.twitter.com/AbrNIvO4yt — Gracie Dale (@GracieDale713) June 7, 2017

Men...men... hva har JEG gjort?

15. Når man blir sviktet

when u tell ur sibling to go ask mom/dad for something but they mention ur name when asking #GrowingUpWithSiblings pic.twitter.com/5X2dgKIy4q — life of a blonde (@lifeofablondee) July 19, 2015

😡😡😡

16. Enten elsker man hverandre eller hater man hverandre. Det er ikke noe i mellom.

Man får så sykt nok av dem innimellom, men kan likevel ikke leve uten dem <3

