15 ting du neppe visste om That ‘70s Show

«That ‘70s Show» ga oss en liten smak på hvordan foreldregenerasjonen hadde det i ungdomstiden. I år er det 20 år siden første episode av serien ble sendt, og vi har lest oss gjennom artikler og intervjuer om serien for å finne fakta du neppe visste om «That ‘70s Show».

1. Serien fikk først tittelen «Teenage Wasteland» og deretter «The Kids Are Alright». Begge er originalt The Who-låter, og det var rettighetsproblemer som førte til at de måtte finne et nytt navn. Det neste navnet de ville ha, var «Feelin’ Alright», men dette ble lite populært. Snart hørte de at testgrupper omtalte serien som «that ‘70s show», og de bestemte seg for å kalle den dette.

2. Vi fulgte vennegjengen i åtte år på TV - men handlingen foregikk bare mellom 1976 og 1979.

Wilmer Valderrama, Topher Grace, Ashton Kutcher og Danny Masterson i That '70s Show.

3. Topher Grace spiller Eric Forman. Han ble oppdaget da to av serieskaperne, Bonnie og Terry Turner, så datterens skoleteater. Grace var også med i forestillingen, og ekteparet ble imponerte. «Det er, når jeg ser tilbake på det, latterlig, for jeg er sikker på at forestillingen var elendig. Jeg aner ikke hva de så i meg. Men de ba meg komme på audition året etter», har Grace sagt til Broadway.com.

4. Serieskaperne hadde ikke trodd at de skulle gi hovedrollen i serien til datterens venn fra ungdomsskolen, så Grace måtte på mange prøvespillinger. «De ba meg ta med et bilde og en CV, så jeg tok med et bilde av meg og vennene mine på tivoli. Og på CV-en sto det at jeg hadde jobbet med videoutleie og på Dunkin’ Donuts», har han sagt.

Topher Grace hadde ikke så mange roller å skryte av da han prøvde å kapre hovedrollen i That '70s Show.

5. Danny Masterson (Steven Hyde) trengte ikke like mange prøvespillinger. «Jeg måtte på én audition for produsentene og én audition for TV-selskapet, og så startet produksjonen to uker senere. Jeg jobbet med filmen "The Faculty" med Robert Rodriguez, og de måtte gjøre rollen min mindre så jeg fikk være med i pilotepisoden», sier han til Smashing Interviews Magazine.

6. Mila Kunis var bare 14 år da hun prøvespilte for rollen som Jackie. Dette var langt yngre enn produsentene ønsket, og dette visste Kunis. «Jeg ga dem derfor en liten hvit løgn. Jeg fortalte at jeg ble 18, men jeg fortalte dem ikke når jeg ble 18,» har hun sagt.

Mila Kunis var bare 14 år da hun fikk rollen som Jackie i That '70s Show.

7. James Franco prøvespilte for rollen som Michael Kelso.

8. Chuck Norris skulle egentlig spille Erics far Red Forman. Men fordi han var opptatt med «Walker, Texas Ranger» fikk Kurtwood Smith rollen i stedet.

9. Mila Kunis fikk sitt første kyss foran kamera. Kysset var med Ashton Kutcher, og Kunis har fortalt at hun var nervøs og ukomfortabel. Flere år etter at «That ‘70s Show» var slutt, giftet de seg og har i dag to barn.

Mila Kunis og Ashton Kutcher ble forelsket flere år etter at That '70s Show ble avsluttet.

10. Selv om Kunis og Kutcher ble sammen etter at serien var slutt, har Kunis innrømmet at hun var betatt av Kutcher da de først møttes. «Jeg tenkte: "Åh, han er så søt, han er som en Calvin Klein-modell"», har hun sagt.

11. Den lille forelskelsen ga seg fort, og Kunis har senere sagt at hun i en periode ikke likte Kutcher noe særlig. «Det var da han var på høyden av karrieren. Jeg tenkte: ”Ugg, jeg liker deg ikke. Jeg kjenner deg ikke lenger. Du tror du er så j... deilig”».

12. I åttende sesong kunne ikke Topher Grace være med, fordi han var opptatt med filminnspilling. Det ble derfor sagt at Eric Forman reiste til Afrika. Planen var at karakteren skulle få ny skuespiller - Josh Meyers. Han skulle dukke opp som Eric og si at «Afrika hadde forandret ham». Heldigvis innså de at dette var en dårlig idé, så de skrev i stedet inn karakteren Randy til Meyers.

Josh Meyers skulle egentlig overta rollen som Eric.

13. Alex Chilton, som skrev introlåta til serien, får 70 dollar hver gang en episode blir sendt på TV. Til Rolling Stone sier han: «Det er ironisk at summen er akkurat 70 dollar. For meg er det ”That $70s Show”.

14. Joseph Gordon-Levitt gjestet serien i én episode, som homofile Buddy. Egentlig hadde de planer om å gjøre ham til en fast karakter, fordi de mente at en homofil gutt på 70-tallet kunne gi serien mange muligheter. Det viste seg dessverre at det amerikanske publikummet i 1998 fortsatt ikke var klare for en homofil karakter, så planen ble skrinlagt.

15. Mila Kunis er født i 1983. Hun kunne ikke forstå at 1970-tallsungdommen gikk kledd som de gjorde: «Buksene er så trange at du ikke vil tro det - magen blir presset inn i buksene,» har hun sagt. Ifølge serieskaper Mark Brazill lurte hun ofte på hvorfor folk kledde seg sånn, og Brazill svarte: «Du måtte være der for å forstå ...».

