15 kommende Netflix-filmer du kan glede deg til

Netflix har den siste tiden lansert mange originalfilmer som viser at de er et godt alternativ til kinoene. Filmer som «Annihilation» og «Mudbound» har fått glimrende kritikker, og sistnevnte fikk hele fire Oscar-nominasjoner.

Strømmetjenesten har selvsagt ingen planer om å gi seg med dette. Framover kommer det mange Netflix-filmer vi håper at vi har grunn til å glede oss til.

Vi har plukket ut et utvalg av filmene vi kan se fram til. Noen av filmene har fått norsk premieredato, andre har bare internasjonal premieredato - men ofte kommer filmene samtidig til Norge som andre land. Enkelte av filmene har foreløpig ikke fått premieredato.

«Come Sunday» - ble lansert i Norge 13. april

Vi starter med en film som ble lansert denne helgen. «Come Sunday» er basert på den sanne historien om Carlton Pearson (Chiwetel Ejiofor), en prest som skapte furore da han erklærte at det ikke finnes et helvete.

«Kodachrome» - lanseres i Norge 20. april

Da Matt (Jason Sudeikis) får vite at faren (Ed Harris) er dødssyk, legger de ut på en reise fra New York til Kansas. Målet er å finne det siste laboratoriet som fremkaller Kodachrome-film.

«Candy Jar» - lanseres i Norge 27. april

To jenter som er bitre konkurrenter på skolens debattlag, blir tvunget til å samarbeide for å kjempe i statens debattkonkurranse. Trolig en film som passer best for et ungt publikum.

«The Week Of» - lanseres i Norge 27. April

Adam Sandler fortsetter sin Netflix-karriere. Denne gangen får han med seg Chris Rock. De spiller to fedre som planlegger barnas bryllup, og de er selvsagt ikke enige om så mye. Vi tipper at denne filmen ikke vil passe for alle, men Adam Sandler-fans vil nok kose seg med «Set It Up».

«The Kissing Booth» - lanseres internasjonalt 11. mai.

I denne filmen møtes to generasjoner tenåringsskuespillere - stjerneskuddet Joey King og 1980-tallsstjernen Molly Ringwald. Filmen handler om en 16-årig ukysset jente. Så får hun endelig muligheten til å kysse drømmeprinsen - men det går ikke helt som planlagt.

«Cargo» - lanseres internasjonalt 18. mai

Verden er rammet av en pandemi som gjør de syke menneskene til morderiske monstre, og Andy (Martin Freeman) vil føre datteren i sikkerhet. Problemet er at han selv er smittet, så det er bare 48 timer til han selv blir et av monstrene han vil beskytte datteren mot.

«Hold the Dark» - lanseres i USA 1. juni

En ung gutt blir drept av en ulv i Alaska. Den sørgende faren vil ta livet av ulven, men havner i konflikt med en naturforsker. Dette fører til farlige situasjoner. På rollelisten finner vi blant annet Alexander Skarsgård.

«Set It Up» - lanseres internasjonalt 15. juni

Ærlig talt er nok ikke dette årets beste film, men forhåpentligvis en helt grei film å se en kjedelig kveld. Vi møter to assistenter som er lei av sine slitsomme sjefer. Derfor bestemmer de seg for å spleise sjefene med hverandre.

«Outlaw King» - kommer i 2018

Denne filmen er spådd å kunne bli den første Netflix-filmen som vinner en Oscar. Historien foregår på 1300-tallet. Vi møter Robert The Bruce (Chris Pine), som har tatt over den skotske tronen. Den engelske kongen godtar ikke dette, og nå må Robert The Bruce slåss mot den engelske hæren.

Chris Pine har hovedrollen i Outlaw King.

«Eggplant Emoji» - kommer i 2018

Dette blir muligens en av årets særeste filmer, men med erfarne og dyktige folk som Ben Stiller, Adam DeVine, Anders Holm og Blake Anderson blant produsentene, kan vi ikke avskrive den likevel. Filmen handler om en tenåringsgutt på campingtur som ved et uhell kapper av seg penisen. Nå må han og kompisene finne en måte å redde den avkuttede penisen på.

Anders Holm, Blake Anderson og Adam DeVine er blant produsentene av Eggplant Emoji.

«The Ballad of Buster Scruggs» - kommer i 2018

Dette er strengt tatt ikke en enkeltfilm, men en antologifilm bestående av seks historier fra det ville vesten. Det som gjør at mange gleder seg, er at regien er ved Joel og Ethan Coen. Og som vanlig er ikke disse gutta redde for å være ukonvensjonelle.

«To All the Boys I’ve Loved Before» - kommer i 2018

Lara Jean Covey (Lana Condor) opplever et digitalt mareritt da kjærlighetsbrevene som kun var ment for hennes øyne blir sendt til alle guttene hun har elsket. Filmen er basert på den populære boken med samme navn.

«Like Father» - kommer i 2018

Da en arbeidsnarkoman kvinne (Kristen Bell) blir forlatt ved alteret, blir ikke bryllupsreisen helt som forventet. I stedet for en ektemann, ender hun opp på reisen med sin like arbeidsnarkomane far (Kelsey Grammer). Seth Rogen dukker også opp i en stor rolle i filmen.

«How It Ends» - kommer i 2018

En post-apokalyptisk thriller om en mann som vil reise hjem for å møte sin gravide kone. På veien prøver han å få hjelp av svigerfaren, selv om forholdet dem imellom ikke har vært perfekt. På rollelisten finner vi blant annet Theo James og Forest Whitaker.

«The Irishman» - kommer i 2019

Denne bør vi ha grunn til å glede oss til. Martin Scorsese står for regien, og han har samlet skuespillere som Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci og Harvey Keitel. «The Irishman» handler om gangsteren Frank Sheeran (De Niro) som tenker tilbake på hva som skjedde da fagforeningsleder Jimmy Hoffa (Pacino) forsvant. Scorsese skal ha brukt store summer på spesialeffekter for å få Robert De Niro til å se yngre ut, så dette kan bli spennende.

Robert Deniro og Martin Scorsese under innspillingen av The Irishman.

