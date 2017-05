15 ganger Kendall Jenner så amazing ut på Instagram

Kendall Jenner (21) har de siste årene blitt minst like kjent som modell, som for hun er halvsøstra til Kardashian-søstrene.

De siste årene har hun gått catwalken for de største motehusene, og også fått englestatus. Kendall kan (med god grunn) skryte av å ha vært modell for blant andre Bottega Veneta, Marc Jacobs, Donna Karen og Chanel, i tillegg til å være Victoria's Secret-engel.

Så i motebransjen er Kendall blitt et mer populært navn enn sin søster Kylie Jenner, og halvsøstre Kim, Kourtney og Khloe Kardashien.

21-åringen får derimot ikke like mye oppmerksomhet for sine poster i sosiale medier, som resten av Kardashian-gjengen. Men Kendall er nesten like aktiv på Instagram (Kendall har 79, 6 millioner følgere, mot Kims 98,9 millioner), og bildene er minst like kule.

Her er derfor 20 kule bilder av Kendall, som ikke er fra catwalken:

playing dress up Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) lørdag 29. April. 2017 PDT

dreamy Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) tirsdag 25. April. 2017 PDT

having so much fun at the @bumble #WinterBumbleland party, hosting with my sister #ad ❄🌴🐝 Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) lørdag 15. April. 2017 PDT

so happy to be the face of the new #DWClassicPetite from @danielwellington! Enter KENDALL for 15% off on Danielwellington.com link in bio #ad Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) tirsdag 14. Mars. 2017 PDT

aghhh Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) torsdag 02. Mars. 2017 PST

super super Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) mandag 20. Feb.. 2017 PST

March Issue @voguemagazine Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) fredag 10. Feb.. 2017 PST

Moi is amazing @490tx Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) fredag 13. Jan.. 2017 PST

❤ Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) mandag 09. Jan.. 2017 PST

friends in Vogue :) @voguemagazine by @mariotestino Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) mandag 12. Des.. 2016 PST

during Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) torsdag 01. Des.. 2016 PST

get #ButtonedUp! Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) fredag 25. Nov.. 2016 PST

her her her her Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) mandag 07. Nov.. 2016 PST

ughhhh Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) søndag 23. Okt.. 2016 PDT

low key look Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) torsdag 06. Okt.. 2016 PDT