14 godterier du bare digger om du er en pensjonist - mentalt sett

De fleste av oss har noen såkalte pensjonistgodterier som vi elsker. I Side2 mener vi at valget ditt av godteri sier mer om deg enn det du kanskje tror.

Digger du noe av dette, er du antakeligvis godt over pensjonistalder, i alle fall i hodet! Her er lista vår over gammelmanns-godis som ligger nære hjertene våre!❤️

(P.S! Ikke glem å stemme på din pensjonistgodis-favoritt nederst i saken☺️)

Kremtopper

Du vet, den sjokoladeboksen bestefaren din tok ut og inn og ut og inn av kjøleskapet helt til den fikk et hvitt lag på seg og som heller aldri så ut til å bli tom.





Polkagris-drops

Det ser pent ut, men smaken står dessverre ikke til looken.

Nyhet för i år polkagrisar från Gränna! #formex2017 #godis #polkagris #souvernir Et innlegg delt av Greb Import (@grebimport) torsdag 24. Aug.. 2017 PDT





Mokkabønner

Sjokoladen alle egentlig liker, men ingen tør å innrømme at de synes er litt digg fordi den er så pensjonist som det går an å bli. Mokkabønner er likevel like koselig som svart/hvitt-TV og bestemors oljelampe.





Bridgeblanding

Digger du denne, er du mest sannsynlig også en racer i kabal og boccia.













Kong Haakon

Skarre værra en liten Kong Haakon til Norge Rundt?





Punchpraliner

Altsååå. Alle under 80 år har en eller annen gang misforstått denne som en sjokolade uten mintfyll og gått på en *bitter* smell.

Et innlegg delt av Nina Årvold (@ninaarvold) fredag 11. Mars. 2016 PST





Lohengrin

Spis denne mens du koser deg med Derrick på NRK, du:))))





Fruit Drops fra Taveners

Rekk opp hånda den som IKKE har en bestefar som har hatt denne klassikeren stående i åresvis på stuebordet. Ingen? Det var det vi tenkte😉

Mandelstang

Irriterende mandelbiter som drysser ned i BH-en, ned i sofaputene og på teppet. Men smaker godt da😬😬😬





After Eight

Hvem kan med hånden på hjertet si at det ikke blir fest når du drar frem denne på vorspiel???



Engelsk konfekt

Yes, «konfekt». Ordet i seg selv sier vel sitt.

Kongen av Danmark

Pensjonistgodiset over alle pensjonistgodis. Trenger ingen ytterligere presentasjon.

Gullbrød

Denne marsipanklassikeren koser vi oss fortsatt med i dag når vi trenger å fremstå litt mer voksne enn vi er.

Cuba

Ikke la deg lure av retro-looken! Dette er en skikkelig digg og mektig sjokolade vi skjønner godt at alle pensjonister vil ha for seg selv.

