13 rare ting alle jenter gjør en eller annen gang i livet

Ah, jenter! Vi gjør så utrolig mye rart som ikke kan ignoreres. Tenk at den aller beste følelsen i verden er å ta av BH-en etter en lang dag? Tenk at vi innimellom later som om vi er Beyonce selv om vi vet at vi høres helt grusomme ut? Eller å konstant tape kampen om å tegne på den mest perfekte eyelineren?

Det er hardt å være jente.

Inspirert av vår egen liste fra litt tidligere i høst, må vi jo selvfølgelig få inn 13 nye punkter på saker du mest sannsynlig har gjort.

1. Sunget høyt i dusjen mens man later som om man er Beyonce.

«Vent... la meg prøve det tonefallet der en gang til».

2. Eller bare laget din egen musikkvideo som du vet at verden kommer til å elske.

*Sender inn bidrag til Spellemannprisen*

3. Endelig kan man slippe brystene friiiiii!

Ord kan virkelig ikke dekke hvor befriende det er å slippe løs jentene.

4. Kunsten å se ut som et takras i offentligheten, og ikke bry seg.

😏

5. Enda bedre er det å se ut som et takras og treffe på masse søte gutter.

*Gjemmer seg bort for evig og alltid*

6. Motta utallige meldinger fra gutter som lurer på om du er ute etter kl. 01.00 på kvelden.

Nei, du ligger faktisk hjemme, slapper av og nyter livet - alene.

7. Du velger å kun gå med matchende undertøy i spesielle anledninger.

*Planlegger matchende undertøy til kveldens date*

8. Du tekster venninnene dine om hva de skal ha på seg ute på byen, slik at det blir enklere å velge ditt antrekk.

Hvor sexy skal vi være på en skala fra 1-10?

9. Når du prøver deg på eyeliner, men karma har andre planer for deg.

:(

10. Den følelsen når du sender en vågal melding og følelsen av skrekk skylder over kroppen din.

*Kaster telefonen ut av vinduet*

11. Det å sitte i håndkleet i flere timer etter dusjen er noe av det flotteste som finnes.

😍



12. Leke OL-mester i akrobatikk når man skal barbere seg.

Nå er det vel bare å ringe ambulansen straks?

13. Alle har brent seg på rettetangen din minst en gang.

