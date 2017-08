12 podcaster Side2-redaksjonen anbefaler

Det dukker stadig opp nye podcaster, og det kan være vanskelig å finne ut hva som er bra eller ikke - hvis du ikke følger topplista på iTunes.

Derfor spurte vi folk i redaksjonen, hva er din favoritt-podcast for tiden?

Her er hva som anbefales:

Pistolklubben



Vi må selvsagt anbefale vår egen podcast. Frisk, morsom og skikkelig ærlig. Det er deilig at episodene er så korte, da rekker man høre på en hel episode på vei til trening eller venninnen. Alle slags temaer blir tatt opp, som alt fra mensen, hva som er harry eller ikke og tafsing. Her kan du kjenne deg igjen i mye!

Pistolklubben Astrid-Helen Holm og Anne Victoria Frogner.

Alex & Sigges podcast

En svensk podcast med Alex Schulman og Sigge Eklund som kommer ut hver fredag. En av de mest populære podcastene i Sverige. En skikkelig morsom og bra serie som tar opp alt fra hverdagslige problemer til viktigere debattsaker. Episodene varer cirka en time, men det er aldri kjedelig.

Det är fredag! Det är Alex och Sigges podcast! Idag med en Sigge-historia från Grekland som är så himla fin. Det är i såna stunder, när jag hör honom berätta på det sättet, som jag blir så glad över att både få vara hans kompis och att jag får förknippas med hans arbete. Et innlegg delt av Alex Schulman (@alexschulman) torsdag 22. Juni. 2017 PDT

Alle mann til urnene!

Viktig podcast for og med unge som tar for seg politikk. Med valget rett rundt hjørnet, er det lett å bli svimmel i huet av all politikken. Derfor er den super for å oppdatere seg på hvem som mener hva av partiene våre! Perfekt for førstegangsvelgere eller bare folk som er interessert i politikk.

Håkon Stavrum (f.v.), AUF-leder Mani Hussaini og Marthe Høgden.

Rebecca Stella

Svenske Rebecca Stella er programleder, designer og generelt bare en kul, tøff dame med masse baller i luften. Fin pod for girlpower, tips og triks i hverdagen og morsomme historier.

Ted Radio Hour

Det verdenskjente konseptet finnes også på podcast, her kan du få det beste fra mange av verdens fremste tenkere.

Psykologlunsj

Psykologene Jan-Ole, Tommy og Jonas snakker om en hel rekke temaer på en lettfattelig og folkelig måte. Jan-Ole er kjent fra NRK-programmet Folkeopplysningen.

Hun vs Han

En sjukt morsom podcast hvor hver episode starter med en påstand om de store debattene i livet: Er kvinner mer irrasjonelle enn menn i en krangel eller stemmer det at menn har lavere terskel for å sympatiligge med damer? Hør gjerne på denne podden i bilen med kjæresten - dere kommer garantert til å le høyt, og starte en diskusjon.

Adrian Møller Haugan og Kjersti Westeng har Hun vs.Han.

Konspirasjonspodden

Er Adolf Hitler død? Tja… denne podcasten diskuterer dette og mange andre historiske hendelser… som kanskje ikke har hendt?

Synnøve og Vanessa

Morsom podcast om hvor crazy jenter egentlig er. Nesten skremmende …

Trettio plus trevar

Klara Svensson, Tove Nordstöm og Sofi Fahrman har klart å lage en leken, morsom og kreativ podcast, som handler om livet etter fylte 30 år. Selv om du er under 30 kan det være vel så spennende å følge med på. De beskriver podd`n selv som en du ikke lærer noe spesielt viktig av, men få opp humøret med. Og det er jeg enig i. For meg er dette en pod det er enkelt å koble av til etter en dag på jobb, eller på reise.

Älskar frågepoddarna! Nytt avsnitt ute (visst är det onsdag? Jag har ingen jävla aning). Länk i min bio! Vad tycker ni om podden btw? Et innlegg delt av Klara Svensson (@klaras) onsdag 02. Aug.. 2017 PDT

Vinmonopolet

Vinmonopolets eksperter lærer bort litt om vin, for deg som vil briljere litt i neste middagsselskap?

Gode vintips er bra til helgen.

Uløst

«En krimpod fra VG». Denne fikk jeg anbefalt fra en tidligere kollega. Hun var helt betatt og skrøt den høyt opp i skyene. Det tok litt tid før jeg gikk løs på den selv, men er nå bitt av basillen. Den første krimgåten tar for seg drapet på Birgitte Tengs. En sak som er mye omdiskutert og skrevet om. Saken er ikke en nyhet i seg selv, men detaljene rundt drapsgåten kan være nytt for mange.

