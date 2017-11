12 menn som er like sexy som Blake Shelton

People Magazine kårer årets mest sexy mann hvert eneste år til folks fornøyelse. I år ser det ut til at publikum ikke er særlig fornøyd med årets utkårede. I år er det sanger og The Voice-dommer Blake Shelton som stikker av med tittelen som årets mest sexy mann.

Da People Magazine spurte hvordan det føltes ut å ha tittelen som årets mest sexy mann, svarte han med at People kanskje ikke hadde flere mennesker å nominere. Ikke er han bare sexy, men har har også mye humor.

Les også: - Hvem er Norges mest sexy mann?

People Magazine er fornøyd med dommen, men det var ikke fansen på Twitter.

De fleste kunne virkelig ikke tro dette 🤷

Trump is President. Blake Shelton is the Sexiest Man Alive. Snooki better start planning her Nobel Prize speech.

Donald Trump is President.



Blake Shelton is the “sexiest man alive.”



Mel Gibson is starring in children’s movies and getting booked on TV shows.



Bye, America. You had a good run. But now you’re cancelled.