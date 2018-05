12 gutter vi forelsket oss i på 90-tallet - slik ser de ut nå

Veggene på rommene våre var fulle av plakater av dem. Vi kjøpte Topp og Vi og gutta hver uke for å lese siste nytt om dem (vi kunne tross alt ikke lese daglig om kjendiser på nett). Og vi skrev kjærlighetserklæringer om dem i skoledagbøkene våre.

Vi har mimret og funnet bilder av noen kjendisgutter som jenter forelsket seg i på 1990-tallet - både hvordan de så ut da og hvordan de ser ut nå. Og bildene viser at mens noen ser enda bedre ut i dag enn for 20 år siden, er det andre som hadde sin glansperiode på 90-tallet.

Leonardo DiCaprio

Rollen i «Romeo + Juliet» gjorde Leonardo DiCaprio til en fjortishelt, og året etter kapret han enda flere hjerter med «Titanic».

DiCaprio er en av få skuespillere som har klart overgangen fra tenåringsidol til voksenroller, og i dag regnes han som en av verdens største filmstjerner.

Leonardo DiCaprio som Romeo i Romeo + Juliet.

Leonardo DiCaprio i 2018.





Ryan Phillipe

Innsatsen i filmer som «I Know What You Did Last Summer» og «Cruel Intentions» gjorde jentene mo i knærne. Lenge var han og Reese Witherspoon et av Hollywoods heteste kjendispar.

Den siste tiden har Ryan Phillipe hatt hovedrollen i i TV-serien «Shooter».

Ryan Phillippe.

Ryan Phillippe i 2017.





Paul Rudd

Paul Rudd var ingen stor stjerne på 1990-tallet, men jentene ble likevel betatt av den karismatiske fyren i «Clueless» og «Romeo + Juliet».

Fremdeles fremstår han som karismatisk, både i komedier som «This is 40» og som Marvel-helten Ant-Man.

Paul Rudd.

Paul Rudd i 2018.





Usher

R&B-artisten Usher slo gjennom som 16-åring, og fikk raskt stor suksess som artist. I tillegg har han gjort det bra som skuespiller i filmer som «The Faculty» og TV-serier som «Moesha».

Usher har solgt millioner av album og er i dag en av verdens fremste R&B-artister.





Freddie Prinze Jr.

Med filmer som «I Know What You Did Last Summer» og «She’s All That» ble Freddie Prinze Jr. raskt et idol.

Stjernestatusen er ikke like høy i dag, men han er fortsatt skuespiller.

Freddie Prinze Jr.

Freddie Prinze, Jr., i 2017.





Nick Carter

Gutta i Backstreet Boys var ekstremt populære, og yngstemann Nick Carter var mest populær av dem alle.

Da interessen for boybandet dalte, prøvde han seg på en solokarriere - uten like stor suksess som tidligere. Han lever fremdeles godt på pengene fra 1990-tallet, og gjør enkelte gjenforeningskonserter innimellom.

Nick Carter.

Nick Carter i 2017.





Mark-Paul Gosselaar og Mario Lopez

De to kjekkeste gutta i «Saved by the Bell» fikk oss til å drømme om å gå på amerikansk high school.

Mark-Paul Gosselaar har spilt i flere TV-serier de siste årene, og er i år aktuell i piloten til den nye serien «The Passage».

Mario Lopez er i dag best kjent som programleder, blant annet for «The X Factor».

Mario Lopez.

Mark-Paul Gosselaar og Mario Lopez i 2016.





Jonathan Taylor Thomas

Rollene i «Ti tommeltotter» og «Tom & Huck» gjorde Jonathan Taylor Thomas til en populær gutt.

I 2013 valgte Thomas å forlate skuespillerkarrieren og rampelyset etter å ha spilt i filmer siden åtteårsalderen.

Jonathan Taylor Thomas.

Jonathan Taylor Thomas i 2013.





Joseph Gordon-Levitt

Med sitt søte smil sjarmerte Joseph Gordon-Levitt mange jenter med TV-serien «3rd Rock from the Sun» og filmen «10 Things I Hate About You».

Gordon-Levitt har blitt enda mer populær og enda kjekkere med årene. I dag er han mest kjent for filmer som «Inception», «The Walk» og «Snowden».

Joseph Gordon-Levitt.

Joseph Gordon Levitt i 2018.





Peter Andre

Peter Andre slo gjennom med et brak med låta «Mysterious Girl» midt på 1990-tallet.

Tidlig på 2000-tallet hadde han og kona Katie Price sin egen realityserie, men de siste årene har det vært stille rundt Peter Andre.

Peter Andre

Peter Andre i 2018.





Justin Timberlake

På 1990-tallet kjente vi Justin Timberlake som kjekkas i boybandet NSYNC. Forholdet med Britney Spears gjorde ham enda mer kjent.

Mens de fleste boybandhelter forsvant fra rampelyset etter bandets oppbrudd, har Timberlake klart seg bra. Og ikke bare bra, han er i dag en av verdens mest populære artister og har også hatt suksess som skuespiller.

Justin Timberlake.

Justin Timberlake.

