11 badass sitater fra kvinnene i Game of  Thrones

Game of Thrones, sesong 7, er godt i gang på HBONordic, og årets sesong er full av girl power.

Mange har trolig ikke sett «Beyond the Wall» ennå, så vi lader opp til episode 6 med en liten hyllest til noen av de kuleste kvinnelige GoT-karakterene.

(PS: Noe lar seg bare ikke oversettes til norsk på en god måte, så vi gjentar sitatene stå på engelsk)



Brienne of Tarth: «All my life men like you’ve sneered at me, and all my life I’ve been knocking men like you into the dust»

Ygritte: «Why would a girl see blood and collapse? … Girls see more blood than boys!»

Daenerys Targaryen: «The next time you raise a hand to me will be the last time you have hands»

Daenerys Targaryen: «I am not your little princess»

Olenna Tyrell: «I’ve known a great number of clever men. I’ve outlived them all. You know why? I ignored them»

Olenna Tyrell: «I wonder if you're the worst person I've ever met»

Arya Stark: «I am a wolf and will not be afraid»

Melisandre: «If half an onion is black with rot, it's a rotten onion. A man is good or he is evil»

Sansa Stark: «You're going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well»

Cersei Lannister: «I should wear the armor, and you the gown»

Lyanna Mormont: «I may be small. I may be a girl, but I won’t be knitting by the fire while I have men fight for me»

BOOM.

Nyt neste episode av Game of Thrones - den varer i 71 minutter!

