10 ting du neppe visste om nyttårsaften

(SIDE2): I dag er det årets siste dag. Det må selvsagt markeres.

Men hvorfor markerer vi overgangen til et nytt år med fyrverkeri? Og hvor kommer tradisjonen med nyttårsforsetter fra?

Her er noen ting du kanskje ikke visste om nyttårsaften.

1. Det brukes krutt i fyrverkeriet. Det var kineserne som oppfant kruttet på 600-tallet. Dette ble gjort ved en tilfeldighet: Egentlig var planen å lage et legemiddel som ga evig liv.

2. Italienerne fant ut hvordan eksplosjonene ble fargerike og pene, ikke bare høylytte, på 1800-tallet. I begynnelsen var fyrverkeriet gult og oransje, men etter hvert fant de ut hvordan de skulle skape flere farger.

3. For å danne fargene i fyrverkeriet, brukes ofte erter blandet med krutt. Ulike metallsalter gir ulike farger til rakettene. Blant annet bruker man vanlig kjøkkensalt for å skape fargen gul.

4. Den opprinnelige grunnen til at folk begynte å sende opp fyrverkeri på nyttårsaften, var at de ville skremme bort onde ånder. Ved å skape smell og bråk på nyttårsaften, håpet de å holde åndene unna hele det neste året.

I begynnelsen var alt fyrverkeriet gult og oransje. Etter hvert kom det flere farger.

5. En av kveldens største markeringer finner sted på Times Square i New York. Her spruter ett tonn konfetti over folkemengden ved midnatt.

Det blir en del å rydde opp etter feiringen på Times Square.

6. Nyttårsforsettene oppsto i Babylon 2000 år f.Kr. Opprinnelig var forsettene at man skulle levere tilbake redskaper man hadde lånt.

7. I oldtiden i Roma bestemte man seg for å bruke nyttårsforsetter til å være snillere mot hverandre.

8. I dag er det vanligste nyttårsforsettet å gå ned i vekt.

9. Et kyss ved midnatt er det mange som ønsker seg. Denne tradisjonen kommer fra både Tyskland og England, hvor folkloren sa at den første man møtte i det nye året ville sette tonen for resten av året. Så hvis denne personen ville kysse deg, kunne du se fram til et virkelig godt år.

Et nyttårskyss på restaurant Telle i Oslo i 1947.

10. I 2014 ble det importert fyrverkeri for omtrent 20 millioner kroner i Norge.

