10 ting du neppe visste om Lara Croft

Lara Croft er tilbake på filmlerretet, 17 år etter første gang på kino og 22 år etter at hun dukket opp som spillfigur.

Les anmeldelsen: Denne dama digger vi.

Både i spill- og filmform er hun ekstremt populær, og det er ingen grunn til å tro at den norsk-regisserte filmen vil gjøre det noe dårligere enn forgjengerne.

Men selv om du sannsynligvis har hørt om Lara Croft - også kjent som Tomb Raider - er det nok mye du ikke vet om henne. Vi har samlet noen opplysninger om heltinnen du kanskje ikke visste fra før.

1. Spillet ble inspirert av «Indiana Jones» og «Jurassic Park»

Du trenger ikke være filmekspert for å se likheten mellom Lara Croft og Indiana Jones. Begge er arkeologer som må gjennom farlige eventyr for å finne det de er på jakt etter. Likheten er ikke tilfeldig. Skaperne av «Tomb Raider» har fortalt at de ble inspirert av både Indiana Jones og arkeologene i «Jurassic Park» da de skapte Lara Croft.

2. Lara Croft skulle egentlig være mann

Spillskaperne var altså inspirert av Indiana Jones, og dette påvirket planleggingen av spillet. De så for seg en Indiana Jones-aktig type med to pistoler i hendene, og snart var han skapt: Fletcher Christian. Fletcher Christian var en muskuløs type med snurrebart.

Lara Croft er en av verdens mest populære spillfigurer.

3. Hun ble kvinne for å tiltrekke seg menn

Så oppdaget Toby Gard, som jobbet med spillet, et annet spill: «Virtua Fighter». Her var det en rekke kvinnelige figurer som var minst like gode til å slåss som mennene. Dette likte Gard.

I tillegg fant spillselskapet ut at de ville lage spillet i tredjeperson. Toby Gard påpekte at spillerne dermed ville se helten gjennom hele spillet, og at det ville være lettere å holde på interessen hvis det var en pen dame med stor rumpe.

4. Først het hun Lara Cruze

Så ble helten kvinne, men førsteutgaven var ganske annerledes enn den figuren vi kjenner. Først het hun Lara Cruz og var en søramerikansk antihelt som ødela alt som kom i veien for henne. Hun var ikke redd for å drepe, hadde kort hår og uniformlignende klær. Men spillselskapet ønsket å gjøre henne mykere og mindre «nazistaktig», og etter hvert utviklet hun seg til den britiske damen hun er i dag.

5. Puppene ble til ved en «feil»

Da Toby Gard jobbet med å skape Laras utseende, trykket han «feil» (ja, helt sikkert en uskyldig tabbe ...) og forstørret puppene med 150 prosent. Kollegene likte det de så og ga Gard beskjed om å beholde dem (han hadde selvsagt tenkt å gjøre dem mindre igjen).

6. Navnet ble hentet fra telefonkatalogen

Nå som Lara hadde blitt britisk, bestemte spillskaperne at de måtte gi henne et mer britisk navn. De sjekket i telefonkatalogen og lette etter et etternavn som kunne minne om Cruz. Der fant de navnet Lara Croft. Den virkelige Lara Croft bor for øvrig i Derby i England.

7. Lara skyter aldri noen for å drepe

Selv om hun er kjent for sine to pistoler, skyter Lara Croft aldri for å drepe i filmene. Hun bruker pistolene, men skyter alltid over, ved siden av eller under fiendene. I stedet foretrekker hun å slåss i nærkamp.

Angelina Jolie i Lara Croft: Tomb Raider fra 2001.

8. Flere andre var aktuelle for rollen

Angelina Jolie spilte Lara Croft i de første filmene, men hun var ikke førstevalget. Denise Richards, Charlize Theron, Uma Thurman og Liv Tyler skal ha takket nei til rollen, mens Kirsten Dunst og Milla Jovovich skal ha prøvespilt. Andre som visstnok ble vurdert var Catherine Zeta-Jones, Demi Moore, Sandra Bullock, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Jennifer Lopez og Gwyneth Paltrow.

Da den nye filmen skulle lages var det også flere navn på blokka. Daisy Ridler og Kristen Stewart skal ha takket nei, og Emilia Clarke, Saoirse Ronan og Cara Delevingne skal ha blitt vurdert. Svenske Alicia Vikander fikk til slutt rollen.

9. Alicia Vikander trente svært hardt før filminnspillingen

Oscar-vinnende Alicia Vikander tok ikke lett på rollen. Før filminnspillingen gikk hun gjennom et sju måneders treningsprogram for å bli mer atletisk.

Da innspillingen begynte, fortsatte hun treningen med en økt klokka fire om morgenen, før hun gikk i sminken. Medspiller Walton Goggins skal ha sagt at «hun fikk meg til å bli flau over å ta av meg t-skjorta, og jeg trener fem ganger i uka».

Alicia Vikander som Lara Croft i Tomb Raider.

10. Alicia Vikander gjorde de fleste stuntene selv

På grunn av det harde treningsopplegget, kunne Alicia Vikander gjøre de fleste stuntene selv. Hun hadde likevel hjelp av seks stuntjenter, som tok seg av de farligste stuntene. «Jeg gjorde alle stuntene bortsette fra tre eller fire som var for farlige og som jeg ikke fikk lov til å gjøre,» har hun sagt.

Kilder: Screenrant.com, Uproxx.com, Fortressofsolitude.co.za, Rojakdaily.com, Imdb (I), Imdb (II), Gamesradar.com.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen