10 tegn på at han er i ferd med å ghoste deg

For de fleste er det vanskelig å avslutte en relasjon på ryddig måte. Da tyr man gjerne til verdens feigeste måte å avslutte en relasjon på - nemlig å ghoste. Dette betyr at man kutter all kontakt og kommunikasjon med en potensiell partner uten noe forvarsel eller forklaring.

Det starter med at man slutter å svare på meldinger, og at man finner all slags unnskyldninger for å ikke være med vedkommende mer. Etter hvert tyr man til drastiske handlinger istedenfor å bare si at man lenger ikke er interessert.

Fenomenet er ikke særlig ukjent, men det har blitt utbredt nå enn noensinne. Med datingapper er det lettere å velge å vrake i håp om at gresset er grønnere på andre siden.

Vi har laget en liste med ti grunner til hvorfor du kanskje burde rømme før du blir dumpet - ghosting style 👻

1. Det hele starter med at han begynner å avlyse planer.

Om han kunne brukt de rareste unnskyldningene for å slippe å være med deg for en time, hadde han virkelig gjort det.

2. Unnskyldningene hans blir mer og mer absurde.

«Beklager, jeg har vært så travel». «Åh, jeg trenger bare å være litt alene etter en heftig uke. Sorry, men hele uken er stappfull med viktige ting». «Ei venninne fikk nettopp en unge, så den pizza-daten må nesten utgå». Unnskyldningene er endeløse, og ikke minst - håpløse.

3. Du ser at han blir stresset hver eneste gang du nevner at du gjerne vil være sammen med han neste helg.

Svetten renner, blikket flaker og hjertet banker. *Skriker i ren panikk*

4. Den snille fyren som lo av alle de dårlige vitsene dine har plutselig blitt kald mot deg.

Han kommer med utallige mye unnskyldninger for hvorfor du ikke kan sove over hos han denne gangen. Han er bare så utrolig kort i svarene sine.

5. Apropos kort: Han svarer veldig kort på meldingene dine.

Hallo? Kan du gi fra deg et ordentlig svar enn bare «OK?» Er det virkelig alt du har og si etter jeg skrev inn en fire-siders novelle om hun fæle fienden min?

5. Noen ganger tar det han flere timer eller dager før du får et svar på den lille forespørselen din om en potensiell filmkveld.

Han er mest sannsynlig ivrig på telefonen, men ikke så ivrig på å ha noe med deg å gjøre.

6. Han sender deg aldri meldinger først.

Du er så vant med å ta initiativ på meldinger først. Du sender han gjerne melding først om du vil være sammen med han, du tagger han i morsomme memes på Instagram og sender han søte hundevideoer på Facebook. Hvorfor i all verden gjør han det ikke dette med deg?

7. Han tekster deg bare etter midnatt.

😠

8. «Jeg er ikke ute etter noe seriøst...»

Dette er et rødt flagg som man burde ta seriøst. Fuckboys er gjerne vant med å få alt de vil ha så lenge man gjør de riktige tingene. Her er det bare å glemme ideen om at han kommer til å vokse opp for det kommer ikke til å skje.

9. Han er virkelig keen på å bli kvitt deg.

Han har sluttet å følge deg på Instagram og Snapchat, men har deg enda på Facebook i tilfelle han ombestemmer seg.

10. Ellers har han blokkert deg fra alle sosiale medier. Han har veldig lyst at du skal bare forsvinne permanent.

Han er virkelig ikke interessert i å ha noe med deg å gjøre lenger :(

