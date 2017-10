10 tegn på at du har funnet drømmemannen

Det kiler i magen hver eneste gang du ser ham. Du teller ned dagene til du skal se ham neste gang. Etter hvert scenario sammen med ham får deg til å smile bredt. Kan ikke dagen bli over slik at du kan være i armene hans igjen, tenker du.

Magefølelsen din har rett: Du har funnet drømmemannen og du er forelsket som bare dét.

I dag er det så mange muligheter for å finne en mann som kan kapre hjertet ditt. Man må kysse en god del frosker i et hav proppet med fisk. Da er det greit å vite hva slags tegn man ser etter dersom drømmemannen står rett foran deg.

For å gjøre det enkelt har vi mekket en liten liste med 10 tegn på om han virkelig er «the man of your dreams».

1. Verdens mest sexy syvsover

Han er den nydeligste mannen i verden, til og med når håret hans er i alle kanter og han sover med munnen åpen.

2. Du er komfortabel med han

Uansett om du er pyntet eller om du rocker joggebukse på en kald søndagskveld, får han ikke nok av deg. Han synes at du er verdens nydeligste kvinne.

3. Dere har lik humor

Du kan ikke slutte å le deg ihjel hver eneste gang dere er sammen. De dårlige vitsene hans har sjarmert deg i senk, og dere har en internhumor som får de fleste til å rynke på nesen.

4. Kleinhet eksisterer ikke

Det er aldri kleint mellom dere. Du kan nyte stillheten uten at der blir ukomfortabelt. Det er virkelig ingen andre du kan være så komfortabel med enn han.

5. Han stiller opp for deg når du trenger han aller mest

Dersom du har hatt en elendig dag på jobb, føler deg nedenfor eller mistet gullfisken din vil han gjøre absolutt alt for at du skal ha det bra. Han er ditt sikkerhetsnett og en som du virkelig kan stole på.

6. Han får ikke nok av personligheten din

Uansett om du er rar, streng, hysterisk morsom eller emosjonell - setter han pris på personligheten din. Han får også frem sider av deg som du ikke visste du hadde, noe du vokser på sammen med han.

7. Ærlighet er hans livsmotto

Ærlighet er det viktigste som finnes, men når man havner i en situasjon der ærlighet er viktig, velger de heller å dra en hvit løgn for å slippe bråk med kjæresten sin. Drømmemannen forteller alltid sannheten selv om det noen ganger gjør litt vondt. Intensjonen er aldri for å såre deg, men heller for å skjønne at sannheten er nødvendig.

8. Utroskap eksisterer ikke

Utroskap finnes ikke hans vokabular. Han omtaler tredjeparten som prøver å forstyrre det fine dere har som «plageånder», og prater åpent om hvor uakseptabelt utroskap er. Dette får deg til å senke skuldrene.

9. De aller minste tingene setter han pris på

Da snakker vi om alt fra hvordan du liker kaffen din til hvordan du en dag vil dra på jordomseiling. Han hører på alt du sier, og tar det til seg. I tillegg pønsker han alltid ut planer på hvordan du kan ha flere gode opplevelser som han kan huske på.

10. Du er hans aller bestevenn

Ikke anser deg bare som sin drømmedame, men han setter pris på deg som sin aller bestevenn. Han kan stole på deg, og prate med deg om alt og ingenting.

