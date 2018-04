10 tanker alle jenter har når de gir en blowjob

Her er det bare å glemme at BJs er nedverdigende eller kvinnefiendtlig. Hvordan man selv ønsker å vise sin seksuelle oppmerksomhet til sin partner, er opp til deg. Likevel er det fort gjort at tankene vandrer når man først er i gang.

Middagsplanlegging eller viktige gjøremål for resten av uken kan plutselig dukke opp i tankene, mens man har munnen full av andre ting.

Inspirert av Womens Health, har vi samlet 10 punkter som enhver kvinne har tenkt under oralsex.

1. «Burde jeg få dårlig samvittighet fordi dette går enda raskere å få unnagjort enn å ha sex? Spesielt når jeg er så forbanna sliten?»

via GIPHY



*Tenker på hvor deilig det blir å legge seg*

2. «Peniser ser egentlig sjukt merkelige ut»

via GIPHY



3. «Denne mannen kommer aldri til å glemme den sjuke opplevelsen som han skal få»

via GIPHY



4. «Ikke ta meg i håret»

via GIPHY



5. «Hvorfor stønner han ikke? Er ikke skillsa mine bra nok?»

via GIPHY



6. «Jupp. Ikke spar på de saftige glosene, du!»

via GIPHY



7. «Navnet mitt høres mye finere ut i det tonefallet»

via GIPHY



🤔



8. «Kjeven går ut av ledd snart. Er du langt unna å komme eller ikke?»

via GIPHY



Kan vi raske litt på, påsan?

9. «Åh, herregud! Så forbanna mye søl!»

via GIPHY



Jeg var ikke klar! :(

10. «Nå er det min tur!»

via GIPHY

