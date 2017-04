10 sjukt skumleTV-serier til påsken

Påsken = sol, smågodt, ski (eller byheng) og noe skikkelig skummelt på TV!

Tidligere har Side2 delt hvilke favoritter vi har på serielista, men vi gikk litt tom for ideer når det gjaldt hva som får oss til å bite negler. (Hvis du er alene på hytta, kan du jo sjekke denne isteden: Her er de mest romantiske TV-seriene)

Derfor spurte vi HBO og Netflix: Hvilke TV-serier anbefaler dere i påsken?

Her er svarene vi fikk fra HBO:

True Detective sesong 1

True Detective sesong 1 ble mottatt med strålende kritikker i Norge og internasjonalt. The Hollywood Reporter beskrev den blant annet som en «out-of-the-box knockout». Manusforfatteren Nic Pizzolatto, som tidligere har arbeidet med den amerikanske versjonen av Forbrydelsen, har trollbundet publikum med en mørk og skremmende krimhistorie satt til Louisiana i USA. Matthew McConaughey og Woody Harrelson spiller etterforskere på en desperat jakt etter en seriemorder i denne mørke «Southern Noir»-serien.





The Night Of

Den pakistansk-amerikanske studenten Nasir “Naz” Khan bor med sine foreldre i Queens, NY. En kveld tjuvlåner han farens taxi for å dra på en fest på Manhattan. Men det som starter som en drømmekveld for Naz utvikler seg til å bli et mareritt når han blir arrestert for drap.

Steven Zaillian (Schindlers Liste, American Gangster) og Richard Price (The Color of Money, HBOs The Wire) er skaperne av denne kritikerroste og hyllede miniserien i åtte deler.





Big Little Lies

I denne mørke dramaserien følger vi Reese Witherspoon, Nicole Kidman og Shailene Woodley som tre mødre i en idyllisk kystby. Løgner og hemmeligheter skjuler seg under en plettfri fasade, dagligdags drama blir til mord, og deres tilsynelatende perfekte liv rakner.





Twin Peaks

Denne kultklassikeren foregår i den lille nordvestlige byen Twin Peaks som blir rystet etter funnet av den unge balldronningen Laura Palmers lik, innpakket i plastikk på elvebredden. FBI-etterforsker Dale Cooper kommer til byen for å oppklare mordmysteriet, og oppdager etterhvert flere mørke hemmeligheter.

Twin Peaks er en amerikansk TV-serie på 30 episoder som gikk på amerikanske ABC mellom 1990 og 1991. Serien ble skapt av David Lynch og Mark Frost.





Bosch

Bosch er basert på Michael Connellys internasjonalt bestselgende romaner. Serien er en klassisk L.A-noir som følger den nådeløse drapsetterforskeren Harry Bosch i Los Angeles. Han jakter på en morder samtidig som han selv blir stilt for retten, anklaget for å ha drept en mistenkt seriemorder.

Harry Bosch er en fiktiv politimann ved Los Angeles-politiet og senere privatetterforsker i bøkene til den amerikanske forfatteren Michael Connelly.





Her er svarene vi fikk fra Netflix:





The Fall

Skummel krim, med sexy morder (ifølge jentene her, og også kjent som Mr. Gray). Fun fact: Netflix gjorde en undersøkelse for en tid tilbake der de undersøkte hvilken episode av forskjellige serier som gjorde seere hekta (dvs. at de så ferdig hele sesongen etter den episoden). The Fall viste seg å være én av seriene nordmenn ble fortest hekta på.





Sherlock

Denne er ikke såå skummel, men veldig spennende – og full av ekle skurker. For litt klassisk påskekrim og gode mysterier, så kommer man ikke utenom Sherlock Holmes, og denne moderniserte versjonen er spesielt god.





Happy Valley

TV-og filmanmelder Asbjørn Slettemark har tidligere kalt dette den beste krimserien på årevis. Nok sagt.





Broadchurch

Nok en kritikerfavoritt, dette – og en moderne klassiker innen britisk krim. Broadchurch ligner nok litt på det vi kjenner fra skandinavisk krim som Broen og Forbrytelsen, og gjort veldig bra!





Hinterland

Denne krim-serien fra Wales kommer på Netflix den 1. april, men er en vi gleder oss til for årets påske!

