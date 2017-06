Skam over en kropp som ikke ligner idealene og over å være homofil: Det er blitt til to nye serier NRK skal sende til høsten.

– Planen er å prøve å rydde litt i sausen av skam, fordommer og vonde følelser og forhåpentligvis bli glad i hele meg, sa Gisle Gjevestad Agledahl om serien "Jævla homo" da NRK presenterte smakebiter fra TV-høsten torsdag.

Han syns ikke det er greit at han får vondt i magen når kjæresten hans tar hånda hans på butikken. I serien som starter i september, møter han alt fra homofile på sexklubber til muslimer som sier de ikke aksepterer sånne som ham.

Les også: De 11 øyeblikkene vi husker best fra Skam

– Fucka

Både i "Jævla homo" og i "Line fikser kroppen" bruker programlederne sine egne liv, erfaringer og følelser. Line Elvsåshagen vil utforske og feire mangfoldet av pupper, mager, tisser og hårvekst.

– Mange unge har et fucka forhold til egen kropp, sier hun.

Spørsmålet er om det da er enda et program med fokus på kropp de unge trenger.

– Det har jeg tenkt veldig mye på. Men man kan ikke bare tie i hjel alle tankene. Jeg har tenkt på om det bare er jeg som ser ut som jeg gjør, og det er selvfølgelig ikke det. Men helt siden jeg var 12 har jeg lett etter noen som ser ut som meg i mediebildet, sier hun til NTB.

Hun viser til skuespillerne Lena Dunham og Amy Schumer som forbilder, men mener det ellers mangler damer som ser annerledes ut i offentligheten.

Budskapet i programmet oppsummerer hun slik:

– Husk: Dere er alle digg!

Journalistene Line Elvåshagen lager programmet "Line fikser kroppen" og Gisle Gjevestad Agledahl lager programmet "Jævla homo". Begge programmene ble lansert under NRKs presentasjon av smakebiter fra høstens TV-programmer.

Mer a la "Skam"?

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sier serier som dette er noe av det statskanalen skal lage.

– Det er veldig mange virkemidler vi bruker for å stimulere til debatt og refleksjon. Det er vårt oppdrag å vise mangfoldet, sier han til NTB.

Målgruppen for de to seriene er delvis de samme som for den nå avsluttede "Skam", men noen erstatning for den er de ikke, skal vi tro kringkastingssjefen.

– Jeg håper vi kommer med nye dramaserier som gjør at folk ikke savner "Skam", sier han.

P3 Ung har den samme ambisjonen, forteller Eriksen, som avslører at flere ideer er på gang. Dermed burde ikke "Skam"-fansen vente altfor lenge før de får en ny serie å kaste seg over.

Ny thrillerserie



Men noen smakebit på hva Skam-temaet har i ermet, fikk ikke pressen under torsdagens seanse. Derimot ble det vist glimt fra en ny thrillerserie, "Monster". Den er spilt inn i Finnmark, men handlingen utspiller seg i en fiktiv småby på et værhardt sted i Norge. Klippene tyder på en brutal serie i et miljø der åndelighet er et viktig element.

Ingvild Holthe Bygdnes og Jakob Oftebro spiller politietterforskere og Bjørn Sundquist den lokale politisjefen. Gøril Mauseth spiller overhodet i lokalsamfunnets mektigste familie. Skuespillerne er sparsomme med å avsløre for mye av serien, men Bygdnes mener et viktig trekk er at karakterene må gå i seg selv.

– De fleste har en fortid de er nødt til å ta et oppgjør med, sier hun.

NRKs underholdningsavdeling varsler også at de vil røre ved den hellige gullrekka. Linn Skåber og P3s Ronny Brede Aase skal lage prateprogram hjemme hos vanlige norske familier utover høsten under tittelen "Linn & Ronnys Tacoshow".

Og hva skal da ut? Det er den gamle slageren "Beat for beat" som tar en sendepause til høsten, får NTB opplyst.

Del denne artikkelen