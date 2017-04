- Hvis du bare skal ha én bikini, bør det være denne

For dere som ikke kjenner dem fra før, så lever Natasha Oakley og Devin Brugman av å poste bikinibilder på Instagram under navnet A Bikini A Day.

Instagramkontoene deres er mildt sagt gigantiske, og til sammen har de nesten fire milloner følgere. De har også et eget bikinimerke og blogg, og har nylig også gjort en samarbeidskolleksjon med Bik Bok.

Med dette kan vi vel si at de er de ultimate bikiniekspertene.

I Side2 tenkte vi at vi måtte bruke muligheten til å intervjue dem til å finne svaret på spørsmålet de fleste jenter river seg i håret over når sommeren nærmer seg og man fortsatt lurer på hva i huleste man skal ha på seg på stranda.

Les også: 8 bikiniproblemer alle jenter forstår

Vi spurte dem derfor: Hvordan finner man den perfekte bikinien?

- Den LSB, eller Den Lille Sorte Bikinien, er vårt «go-to»-valg uansett destinasjon eller anledning, sier Devin.

- Den er tøff og stilfull, men vil alltid være klassisk. Det er en farge de fleste merker bruker, så det er endeløse muligheter for variasjoner i utforming. Det betyr at forskjellige bruksområder, kvalitet og komfort ikke burde være et problem. Hvis du bare skal ha én bikini, bør det være en LSB, fortsetter hun.

Les også: Ikke ta med dette på festival

Bestie festival vibe inspo in our new @abikiniaday look book 👯🌟 Link in my bio 📸 by @nicolelhill_ Et innlegg delt av Natasha Oakley (@tashoakley) tirsdag 14. Mars. 2017 PDT

- Hva er viktig å tenke på når man går på bikinishopping?

- Å kjøpe en bikini som sitter riktig, er ikke alltid lett. Det tar tid og vi blir utålmodige eller for ivrige etter å få tak i noe nytt, sier Natasha.

- Men vi oppfordrer virkelig folk til å ikke nøye seg med noe som ikke er perfekt for deg. Du vil ha badetøy som er komfortbelt og støtter deg på alle de riktige stedene, i tillegg til at den er stilig og av god kvalitet. Det tar kanskje litt tid å finne det rette badetøyet, men det kommer til å være så verdt det med en gang du har det på kroppen din.

Natasha Oakley i A Bikini A Day x Bik Bok-kolleksjonen.

A Bikini A Day-jentene oppfordrer også jenter til å omfavne den kroppen og det utseende de har:

- Å sammenligne oss selv til andre har blitt en måte å måle suksess på som bare kommer til å føre til skuffelse. Det er viktig å omfavne det du har og føle de bra med det, sier Natasha.

- Det er alltid noen som beundrer deg av en eller annen grunn - enten det er det vakre, krøllete håret ditt, porselenshuden din eller kurvene dine. Når alt kommer til alt, handler det om å akseptere oss selv og elske hver centimeter av kroppen vår. Alt er mye mer morsomt da!

Les også: Bikinien er 70 år

Og denne: Slik vasker du badetøyet ditt riktig

Our official arrival 👯♥️ @namaleresort @devinbrugman Et innlegg delt av Natasha Oakley (@tashoakley) søndag 22. Jan.. 2017 PST