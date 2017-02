- Ved å gjøre dette får du fersk pommes frites på McDonald's - hver gang

Brukere på forumet Quora har i en tråd delt sine beste McDonald's-hacks, og spesielt ett av triksene har fått oss til å sperre opp øynene.

Trikset går sånn her:

Hvis du vil sikre deg fersk pommes frites hver gang - hva gjør du da? Jo, du bestiller pommes frites uten salt.

- Må lage ny porsjon

Tipset kommer fra Mackenzie Shelton, som skriver:

«Hvis du har lyst på fersk pommes frites, bestill dem uten salt. Dette gjør at de ansatte må lage en helt ny porsjon pommes frites, kun for deg. Du kan også spørre etter en fersk porsjon pommes frites og være heldig der også. Det samme trikset funker for Filet-O-Fish bestilt uten ost».

Hacksene i tråden skal ifølge Cosmopolitan hovedsaklig være delt av McDonald's-ansatte selv, så forhåpentligvis er det gode knep å huske.

- Vil heller at kunden sier ifra

Erik Lødding, pressekontakt i McDonald's Norge.

Erik Lødding, pressekontakt i McDonald's Norge, sier at all mat som serveres hos McDonald's i utgangspunktet skal holde samme kvalitetsstandard, uavhenghig om den er spesialbestilt eller ikke.

- Dersom en kunde ønsker å bestille et produkt uten en spesifikk ingrediens, for eksempel pommes frites uten salt, lager vi gjerne dette for kunden. Spesialbestillinger kommer som oftest på grunn av allergihensyn, sier han.

Han ønsker at kundene gir tilbakemelding dersom de mener at pommes frites eller annet mat de bestiller ikke er god nok:

- Dersom en spesialbestilling har årsak i at kunden synes at kvaliteten på for eksempel pommes frites med salt ikke er god nok, vil vi heller at kunden sier ifra til oss om dette. All mat som spesialbestilles, må også spesiallages, og tar derfor lengre tid for kunden.

