- Selena Gomez og The Weeknd har slått opp

Ifølge flere amerikanske medier har superparet Selena Gomez og The Weeknd slått opp.

People skriver at de har slitt med forholdet en stund, før det var overfylte timeplaner som gjorde at de til slitt valgte å gå hvert til sitt.

De siste dagene har fansen spekulert i om de to har gått hvert til sitt, etter at det kom frem at The Weeknd hadde sluttet å følge flere nære venner og familie av Selena Gomez.

Selena, som har datet The Weeknd siden i vinter, skal også angivelig ønske å begrave stridsøksen med JB. Etter at de to offisielt slo opp i 2012, har de vært litt frem og tilbake og datet på hver sin side.

I januar ble det isfront da Justin Bieber gikk ut og fortalte hvorfor han ikke hører på musikken til The Weeknd.

Les også: Bella Hadid avfølger Selena Gomez på Instagram etter kyssebildene med The Weeknd

Les også: The Weeknd har sluttet å følge venner og familie av Selena Gomez på Instagram

Og denne: Selena Gomez' mobil er blitt hacket - delte nakenbilder av Justin Bieber

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen