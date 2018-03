- Selena Gomez og Justin Bieber tar pause fra hverandre

Er det virkelig slutt mellom Jelena? 😱

Etter evige spekulasjoner om gjenforeningen mellom Justin Bieber og Selena Gomez, har det angivelige paret valgt å ta en pause fra hverandre. Flere amerikanske medier som Elle og E! News melder nyheten gjennom flere kilder.

Men - la oss ikke miste alt håp enda!

En kilde nær J. Biebz og Selena forteller E! News at paret gir hverandre tid for å være alene.

- De hadde en god del uenigheter i det siste. En diskusjon endte opp i tidenes utblåsning som førte til at de valgte å «gjøre det slutt». Både Justin og Selena har fortsatt kontakt, og de har fortsatt følelser for hverandre, forteller kilden til nettstedet.

Justin Bieber og Selena Gomez i Jamaica i 2018

Kilden forteller videre at det finnes et håp om at paret finner frem til hverandre, men at de trenger bare litt tid fra hverandre.

ÅH :(

E! News melder også at Selena prøver å ordne i dramaet med moren sin, Mandy Teefey. Mandy har tidligere uttalt at hun ikke har vært særlig begeistret for at Selena og Justin har blitt romantisk involvert med hverandre - igjen.

