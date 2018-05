- Prins Harry inviterer eksene i bryllupet

Det er bare en uke igjen til prins Harry (33) får sin «prinsesse». 19. mai gifter han seg med Meghan Markle (36) i St. George's Chapel – samme sted som han ble døpt.

Det er antatt at 600 mennesker står på gjestelisten til bryllupet, men kongehuset holder kortene tett til brystet.

Det eneste om er kjent, er at det ikke vil komme noen politiske ledere hverken fra Storbritannia eller utlandet slik det lenge ble spekulert i.

Mange britiske medier mener å kjenne til den hemmelige gjestelisten, og flere hevder at Harrys ekskjærester Chelsy Davy (32) og Cressida Bonas (29) er invitert til bryllupet.

Prinsen skal ha bevart et godt vennskap med begge jentene etter at kjærlighetsforholdene tok slutt i 2011 og 2014.

Av og på i sju år

Chelsy Davy fra Zimbabwe i Afrika var den første som Harry hadde et seriøst forhold til. De to hadde et av-og-på-forhold i sju år fra 2004. Mange trodde at han kom til å gifte seg med den blonde jenta fra Afrika.

Chelsy møtte prinsen i Sør-Afrika da hun studerte juss på universitetet i Cape Town. Senere flyttet hun til Leeds for å fortsette studiene og for å bo nærmere kjæresten.

Harrys utkårede fikk hilse på dronning Elizabeth (92) i et sosietetsbryllup, og hun var også gjest i 60-årslaget til prins Charles (69).

Hun ble til og med invitert som gjest da prins William (35) og hertuginne Kate (36) giftet seg – selv om det da var blitt slutt mellom henne og Harry. Det viser at Chelsy er godt likt av de unge kongelige og at ingen av dem bærer nag.

EKSKJÆRESTE 1: I sju år var Chelsy Davy og prins Harry kjærester av og på. Her koser de seg sammen på en cricketkamp i Karibia i 2007.

Chelsy innrømmet at hun slet med å være i rampelyset og at det var vanskelig å takle presset som fulgte med å være kjæreste med en kongelig. Hun dro tilbake til Afrika for å få ro og finne seg selv igjen.

– Det var veldig voldsomt: Spinnvilt, skummelt og ukomfortabelt, sa hun til avisen The Times.

– Jeg syntes det var veldig vanskelig når det gikk dårlig. Jeg klarte ikke å takle det. Jeg var ung, jeg prøvde bare å være en normal ungdom, men det var forferdelig, innrømmet hun.

Hun kom ikke med kritikk av Harry som person.

– Jeg tror at vi alltid vil være gode venner, sa hun til avisen.

Chelsy har droppet jussen og eier nå en egen juvelgruve i Afrika og har lansert smykkemerket Aya.

Introdusert gjennom kusinen

Harry har hatt flere flørter, men bare to seriøse og «offisielle» forhold før han møtte Meghan Markle.

Forhold nummer to var med Cressida Bonas fra 2012 til 2014. Overklassejenta ble introdusert for prinsen gjennom hans kusine prinsesse Eugenie (28) i 2012.

EKSKJÆRESTE 2: Cressida Bonas og prins Harry holdt sammen i to år før det ble slutt i 2014. Her er de sammen på en rugbykamp i 2014.

Paret klarte å holde forholdet ganske privat og er ikke avbildet sammen veldig mange ganger på de to årene de var kjærester.

Den tidligere modellen skal ha blitt overveldet av all oppmerksomheten rundt forholdet og at forlovelsesryktene haglet rundt paret. Cressida var bare 25 år gammel da de avsluttet forholdet.

Nå livnærer hun seg som danser og skuespiller.

