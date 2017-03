- Paradise Hotel er ikke et show med dumme mennesker

- Jeg tror veldig mange har lyst til å være med på Paradise Hotel, men så tør de ikke innrømme det. De ser på Paradise som litt sånn ... ja, hva skal jeg si - at det er et show for dumme mennesker, men sånn er det ikke, sier Sophie Vågsæter (24) til Side2.

Les også: Her er alle deltakerne i Paradise Hotel 2017

Vi møter Sophie på premierefest på Stratos i Oslo. I kveld, mandag, er det klart for ny sesong av Paradise Hotel 2017.

Se bildene fra festen lenger ned på siden.

Rebecca Rorsbæck (23), Martine Johansen (20) og Sophie er tre av fem jenter som sjekker inn på hotellet i Mexico i kveld. De har lenge hatt lyst til å reise til det som omtales som skandalehotellet, og realityserien på TV3.

Hvorfor Paradise Hotel?



- Jeg ville være med fordi jeg ville gjøre noe jeg aldri har gjort før. Da jeg fikk muligheten til dette, tenkte jeg: «Hvorfor ikke? Du lever bare en gang», sier Rebecca.

Martine er enig, og innrømmer at hun alltid har hatt lyst til å være med på Paradise. Hun meldte seg på da hun var 19 år, og fikk mulighten ved fylte 20 år.

- Da dro jeg. Det virker jævlig kult, du får møte masse folk og får en gratis tur til Mexico.

- Man må stå for det man gjør



De tre jentene innrømmer at de på forhånd tenkte seg om, før de valgte å delta i det omdiskuterte realityshowet.

- Mange er redd for at de skal få et dårlig rykte. Men jeg tenker at det handler om hva man gjør der inne, og hvilken figur man er på TV. Så lenge man står for det man gjør, så er det ikke noe problem, sier Martine.

Martine Johansen (20) på Paradise Hotels premierefest på Stratos i Oslo.

- Jeg tenkte meg gjennom på forhånd, men man kan ikke tenke på hva alle andre synes. Man må bare kjøre. Jeg står for alt jeg har gjort, fortsetter Rebecca.

Sophie er enig, men forteller at det er noen småting hun angrer på, uten at hun vil utdype. De tre ser på hverandre og ler:

- Det blir litt romantikk i denne sesongen også, sier Sophie.

- Dette blir tidenes sesong, slår Martine fast.

Paradise Hotel sendes på TV3 mandag til torsdag klokken 22.30.

Les og se mer: Sånn stalker du årets Paradise Hotel-deltakere i sosiale medier

HER ER BILDENE FRA PARADISE HOTEL-FESTEN:



Grunde Myhrer (20) på Paradise Hotels premierefest på Stratos i Oslo.

Alexander Sæterstøl (20) på Paradise Hotels premierefest på Stratos i Oslo.

Joachim Solvang (26) på Paradise Hotels premierefest på Stratos i Oslo.

Grunde Myher, Marcus Borger, Mathias Haugsdal og Jonas Andersen på Paradise Hotels premierefest.

Morten Monsen Botten (f.v.), Petter Sjurseth Berg, Mathias Haugsdal, Jonas Andersen og Marcus Borger.

Andrea Sveinsdottir (21) og Sofie Nilsen på premierefest for Paradise Hotel på Stratos i Oslo.

Rebecca Forsbäck (23) på Paradise Hotels premierefest på Stratos i Oslo.

Sophie Vågsæter (24) på Paradise Hotels premierefest på Stratos i Oslo.