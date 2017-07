- Kim Kardashian og Kanye West blir foreldre i januar

Flere amerikanske medier skriver torsdag at Kim Kardashian (36) og Kanye West (40) skal bli foreldre igjen. Realitykjendisen og artisten har barna North (4) og Saint (1) fra før sammen.



Til neste år blir familien til fem, ifølge US Weekly. Magasinet skriver at Kim og Kanye har funnet en surrogatmor som allerede er tre måneder på vei. Det betyr at terminen er i januar 2018.

Les også: - Kim Kardashian og Kanye West skal bruke surrogatmor til å bære frem det tredje barnet sitt

Et innlegg delt av Kim Kardashian West (@kimkardashian) onsdag 19. Juli. 2017 PDT

My baby girl turned 4 years old today! She's my light & my everything!!! I love you to the moon & back North Et innlegg delt av Kim Kardashian West (@kimkardashian) torsdag 15. Juni. 2017 PDT

Kim har vært gjennom to tøffe svangerskap og vært plaget av fastvokst morkake (placenta accreta). Dette er en sjelden komplikasjon, men den kan føre til livstruende blødning i forbindelse med fødsel. Dette skal være årsaken til at Kim og Kanye har valgt surrogati, ifølge Us Weekly. Kim har tidligere vært åpen om vanskelighetene rundt graviditetene, både i media og på sin egen hjemmeside.

Les saken: Kris Jenner snakker ut om ryktene rundt Kim Kardashians sexvideo

Ryktene om at paret ønsket surrogati for sitt tredje barn dukket opp i juni. Kim og Kanye ønsker imidlertid ikke å kommentere saken, skriver Hollywood Reporter.

Del denne artikkelen