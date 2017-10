- Khloe Kardashian og kjæresten Tristan Thompson venter en gutt

Realitystjerne Khloe Kardashian og basketballspiller-kjæresten Tristan Thompson venter en liten gutt, melder Us Weekly.

Magasinet sier at flere kilder røper det samme. Flere amerikanske medier henger seg også på og skriver om samme nyhet tirsdag.

Ifølge Us Weekly besøkte Khloe en spesialist ved Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles 9. oktober for en 20-ukers kontroll.

