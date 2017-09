- Khloe Kardashian er gravid

Baby-alert🚨🚨🚨 Khloe Kardashian (33) er gravid og venter sitt første barn med kjæresten og NBA-spilleren Tristan Thompson, melder E! News.

E! News er nettstedet til kanalen E!, der Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) har gått på TV i 10 år.

- Khloe er så glad, du aner ikke, sier en kilde til nettstedet.

Khloe har selv ikke kommentert saken ennå, men en rekke internasjonale medier melder det samme onsdag morgen.

I siste episode av den 13. sesongen av KUWTK innrømmet Khloe at hun og Tristan hadde snakket om en fremtid sammen som involverer barn.

Hun har også spøkt med at typen hadde elsket å ha barn nok til å kunne starte sitt eget basketballag.

De siste dagene har det vært mer blest enn på lenge rundt Kardashian/Jenner-klanen. Fredag forrige uke meldte en rekke medier at yngstemann Kylie Jenner (20) var gravid.

I går ble ryktene bekreftet av Caitlyn Jenner, som sa hun hadde visst om at datteren var gravid en god stund.

