- Kanye West skal være med mer i «Keeping Up With The Kardashians»

Det siste halvåret har ikke bare vært lett for Kanye West (39) og Kim Kardashian (36). Kim ble brutalt ranet av væpnede menn i Paris i fjor høst, og Kanye ble innlagt på sykehus med psykiske problemer.

Nå ser det imidlertid ut til at ting har gått seg litt til.

Nå sier kilder som er tett på Kim og resten av Kardashian-klanens superpopulære realityshow «Keeping Up With The Kardashians» at Kanye kommer til å være mer synlig i serien i tiden som kommer. Det melder People.

- Forsøker å gjøre Kim fornøyd

Ifølge kildene er Kanye opptatt av å gjøre alt han kan for å gjøre Kim glad, og dette inkluderer altså å være mer med i serien.

Selv om de to har vært gift siden 2014 og sammen enda lenger, har Kanye mer vært en bakgrunnsfigur i «Keeping Up With The Kardashians».

- Kanye forsøker å gjøre Kim fornøyd. Han forstår at oppførselen sin har vært vanskelig for henne, sier en kilde til People.

- Han forsøker å gjøre opp for seg ved å støtte henne i tingene som er viktige for henne. Showet er fortsatt viktig for Kim, så Kanye vil være der for henne.

Avkreftet skilsmisserykter

I etterkant av alt som skjedde i høst, oppsto det rykter om at det gikk mot skilsmisse for det profilerte paret. Ifølge kilder nær paret er ryktene falske.

De siste ukene har Kim Kardashian også postet en rekke bilder av seg selv og familien på Instagram, også av Kanye West.

