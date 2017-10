- Justin Bieber har endret seg

I 2015 fortalte Justin Bieber til flere amerikanske medier om at han alltid kommer til å bry seg om sin ekskjæreste Selena Gomez. Det ser ut som utsagnet hans kan være i ferd med å stemme.

Selena Gomez og kanadiske The Weeknd har ifølge amerikanske medier gjort det slutt etter ti måneder sammen. People melder at de hadde slitt med forholdet en stund, før overfylte timeplaner gjorde det lettere å gå fra hverandre.

Etter bruddet den kanadiske sangstjernen, har Selena blitt sett sammen med sin eks-kjæreste Justin Bieber.

I følge en kilde som står nær til Justin, forklarer han til amerikanske People at den kanadiske stjernen er fullt klar over at det kommer til å ta tid før Selenas venner og familie tar han inn i varmen igjen.

- Justin håper at han kan vise henne at han virkelig har forandret seg, sier kilden til Daily Mail.

Justin Bieber og Selena Gomez sammen i 2011 under American Music Awards i Los Angeles.



Selena Gomez og Justin Bieber har vært kjærester av og på helt til de gjorde det fullstendig slutt i 2012.

