- Justin Bieber, Drake og Kanye West planlegger å droppe Grammy-utdelingen

Selv om både Justin Bieber, Drake og Kanye West er nominert til flere Grammy-priser i år, skal de ifølge Cosmopolitan planlegge å ikke være til stede - fordi de er uenige i hva utdelingen står for.

TMZ skriver at JB, som har hele fire nominasjoner i år, ikke synes prisutdelingen er relevant for unge artister.

Globalt er canadiske Drake den mest spilte artisten på Spotify.

Drake på sin side skal være på turné i Europa når Grammys finner sted 12. februar.

Kanye West, som har åtte nominasjoner, har tidligere vunnet 21 Grammy-priser. Han har imidlertid alltid tapt «når det står mellom ham og en hvit artist», skriver TMZ.

I fjor meldte Kanye West på Twitter at han ikke ville delta på Grammy Awards hvis han ikke vant pris for årets album.

Vi må nevne at han ikke var nominert en gang, og hadde sluppet «The Life of Pablo» to dager før utdelingen fant sted.

«Jeg laget «Dark Fantasy» og «Watch the Throne» på ett år og ble ikke nominert for noen av dem... Jeg kommer til å ha over 100 Grammy-priser før jeg dør», skrev han.

Kanye West.

Andre artister som ikke har gitt tilbakemelding på om de kommer eller ikke er Ariana Grande, Rihanna, Beyoncé og DJ Khaled.

Derimot er både Adele, Bruno Mars, John Legend og Metallica bekreftet, og alle skal ifølge Cosmopolitan også opptre under utdelingen.

