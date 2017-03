- Even og Isak kåret til årets TV-par av E!

Redaksjonssjef Håkon Moslet i P3 bekrefter overfor Side2 at Isak og Even fra Skam har stukket av med seieren i E!s kåring av årets TV-par.

- Dette er selvsagt veldig gøy. En seier for kjærligheten og et skritt på veien til å fjerne «jævla homo» som skjellsord. Men først og fremst en seier for den utrettelige og fantastiske Skam-fansen, ikke minst Kosegruppa DK, som har jobbet 24/7 for EVAK de siste ukene, sier Håkon i en SMS til Side2.

Isak og Even slo ut TV-par fra både «Vampire Diaries» og «The 100s» på veien mot finalen, og har altså nå stukket av med seieren.

Og dét uten at Skam egentlig har blitt vist i USA!

Det sto mellom gutta fra Skam og Magnus og Alec fra Shadowhunters i finalen.

Selv om Skam opprinnelig var tenkt som en serie rettet mot norsk ungdom, har den blitt poppis laaangt utover landegrensene det siste året.

Blant annet har Skam blitt vist i både Sverige og Danmark, men det stopper ikke der. Manager og TV-produsent Simon Fuller, mannen bak «Idol» og «So You Think You Can Dance» har kjøpt rettighetene til å lage en amerikansk versjon av serien.

Les også: Test deg selv: Hvem er du i Skam?

Isak (Tarjei Sandvik Moe) og Even (Henrik Holm) slo ut mange kjente par i store TV-serier i E!s kåring av årets hotteste TV-par.

Isak, eller Tarjei Sandvik Moe, er hovedperson i tredje sesong av Skam.

Isak i tredje sesong av Skam.