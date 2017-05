- Det morsomme med Game of Thrones er at du ikke vet hvem som dør

Det nærmer seg (sakte, men sikkert) sesong syv av «Game of Thrones». Og mens vi venter spekulerer fans i handling, og går gjennom bit for bit av HBOs nyeste trailer for å få noen avsløringer.

Brienne of Tarth

Men noe ordentlig svar får vi ikke før den nest siste sesongen av «Game of Thrones» slippes 16. juli. Det blir uansett bra, og intenst. Det lover skuespiller Gwendoline Christie (38) overfor Elle.

- Det er i sesong syv ting virkelig blir spennende. Og du begynner å se usannsynlige handlinger, sammenhenger og skuespill, sier Gwendoline til magasinet.

Les også: HBO lager fire nye spinoff-serier av Game of Thrones

Som de fleste vet spiller hun Brienne of Tarth i GoT, og hun sier videre at hun ikke orker å forholde seg til at eventyret med de sju kongerikene en dag skal ta slutt.

- Det forholder jeg meg ikke til, sier hun og ler.

Elisabeth Moss og Gwendoline Christie under filmfestivalen i Cannes.

- Vi vet alle at i hver sesong av GoT, er noe av det morsomste at du ikke vet hvilke karakterer som kommer til å leve, og hvem som kommer til å dø.

Og noe som er like kjent, er at skuespillerne holder kortene tett til brystet når det gjelder manus og innhold, så noe mer røpes ikke rundt Briennes fremtid. Men Christie forteller at det blir en sesong åtte:

- Jeg tror det blir en sesong åtte. Og med det vil jeg også si at jeg har elsket alle opplevelsene ved å jobbe med showet. Jeg har fått fantastiske venner, og jeg håper jeg fortsetter å ha dem.

Intervjuet med Elle er gjort i forbindelse med filmfestivalen i Cannes, hvor skuepsilleren er for å promotere serien «Top of the Lake». I serien spiller også blant andre Handmaid's Tale-aktuelle Elisabeth Moss.

Det er bare 13 episoder igjen av Game of Thrones, som deles opp i to sesonger. Det kommer syv episoder i år, og seks til neste år.

Del denne artikkelen