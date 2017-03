Øvelsene du bør gjøre FØR du løper

- Vi er såpass stillesittende og fremoverlent til hverdags, så når du skal ut og løpe eller jogge, er det viktig å ikke fortsette de bevegelsene. Da ender det opp med at du bøyer deg framover når du løper, noe du ikke skal. Det

Amalie Constance Tefre Skage, personlig trener og instruktør.

er viktig å tenke holdning, sier personlig trener Amalie Constance Tefre Skage ved Barry’s Bootcamp.

Nå som våren har kommet (YES!) har mange tatt fram løpeskoene. For de fleste er en naturlig oppvarming å gå litt, før man setter opp tempoet. Men Amalie mener det er minst like viktig å ta noen tøyeøvelser før man begynner å løpe.

- Kroppen vår er en kompleks sak og nervesignaler skal sendes ut, så for å si det enkelt bør du «koble» deg på før du løper. Da er det greit å strekke ut, og åpnet bekken og rygg. Og som nevnt, endre holdningen din slik at du ikke fortsetter den «fremoverlente» holdningen.

Amalie mener oppvarmingen bør ta rundt ti minutter, men når du har øvelsene godt innarbeidet, kan du gjennomføre dem på cirka fem minutter.

Her er tre gode oppvarmingsøvelser:

1.The World's Greatest Stretch

- Det er en veldig fin rotasjonsøvelse. Du får tøyd bekkenet og hofte, og får en fin rotasjon i toraks/brystkassen. Det er fint å strekke i de øvelsene man ikke bruker til dagligdags. Kroppen er jo skapt til å gå i de retningene, men vi glemmer å bruke de.

Øvelse 1: The World's Greatest Stretch

2. Leggstrekk kombinert med planke

- Skuldre og mage jobber, samtidig som man får strekt leggen. Har du litt bøyd kne får du tøyd akilles, med strakt kne får du strukket hele leggmuskelen.

Øvelse 2: Leggstrekk kombinert med planke

3. Toraks

- I denne framoverlente verdenen vår, er det bra å få strukket ordentlig ut. Og også få jobbet med motsatt bevegelse. Du får strukket hele overkroppen og ryggsøylen. Her jobber du med bevegelse mellom skulderbladene.

Øvelse 3: Toraks





Derfor er løping god trening



Mange av oss er medlem av treningssenter, men det kan være mer fristende å være ute når sola kommer etter en lang vinter. Amalie mener løping er en god treningsform – fordi du kan være ute, og også få motstand fra naturen.

- Løping er bra fordi det er enkelt. Du trenger kun løpesko og en tights. Og det er bra å bruke naturen når det er fint vær, fordi vi har mye motbakker, og også en del turstier. Hvis du trenger det, så pass på og bruke mykt underlag.

Når det gjelder løpeteknikk, mener Amalie at det er viktigst å tenke på holdning og armbruk:

- Ikke sving og svai armene. Du skal bruke kreftene rett fram! Og tenk på kneløft og prøv å løpe på forfoten. Du skal opp på forfoten og skyve fra, og ha en sterk, fin og stram ankel.

