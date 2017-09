Sånn kan du motivere deg selv til mer trening

Du har nok mest sannsynlig lurt på hvordan i alle dager du skal kunne drasse rumpa på treningssenter eller ut i marka en eller annen gang og du er nok mest sannsynlig ikke alene om å slite med treningsmotivasjonen til tider.

Vi tok derfor en prat med treningsinstruktør Stine Hartmann, en energibunt av de sjeldne, om hvordan hun motiverer seg selv og andre til å trene mer.

Mange av de 17.000 som følger Stine på Instagram, har nok fått med seg hashtaggen #jobbepå, som også er blitt mottoet hennes i de fleste situasjoner i livet. I sosiale medier deler hun bilder, treningsvideoer og treningsinpo og forteller at folk følger henne og kommer på gruppetimene hennes nettopp fordi hun er en god motivator.

- Jeg blir motivert av å legge ut ting i sosiale medier og få tilbakemeldinger av andre om at jeg motiverer dem! sier Stine til Side2.

Treningsinstruktør Stine Hartmann

Selv har hun ikke noe konkret mål med treningen sin, utover at hun digger å være i aktivitet.

Her er Stines beste tips til hvordan å få mer motivasjon!

Musikk

- Jeg motiverer meg selv med musikk og forsøker å finne musikk som inspirerer, enten det er rask musikk eller mer flytende housemusikk. Noen ganger har jeg også motivert meg selv bare ved å høre på podcaster om trening. Jeg bruker mye det audiovisuelle!

Her er noen av Stines beste treningslister på Spotify. Check it out!



Sosiale medier

- Jeg følger folk som jeg synes er inspirerende og tør å gi litt av seg selv. Folk som er litt ekte og viser at de svetter - ikke bare har på full makeup under treningshverdagen. Andre motiverer meg veldig på den måten.





Her er noen glimt fra Stines Instagram-konto:



Stine er fan av hjemmetrening, og legger ofte ut videoer av at hun trener med strikker.

- Det kan være en hel treningsøkt eller det kan være helt enkle ting: hvordan man kan trene med en melkekarting, hvordan man kan trene med en dorull, eller trene med kluter ved å skli på gulvet.

Teknologi

- Jeg synes det er gøy at appene til treningsklokkene har blitt mer avanserte. De har ikke bare skrittelling og kaloritelling lenger. Det tror jeg også er smart av de ulike aktørene og merkene å tenke på. Det er i appene man kan hente ut mye informasjon og det er der folk får sansen for teknologien, sier treningsinstruktøren.

- Når treningsklokkene avanseres, føler også brukeren at de får utfordret seg selv mer. Det kan være en inngang i hverdagen til mer trening.

Treningsinstruktør Stine Hartmann viser ofte enkle treningsøkter du kan gjøre i på 1-2-3 uansett hvor du er på Instagram-kontoen sin.





Treningsapper

I dag finnes det massevis av forskjellige treningsapper der du kan tracke din egen aktivitet.

Mens du for eksempel i SATS' app kan legge inn treningsøktene dine, kan du i apper som Lifesum legge inn mer i detalj om kosthold. I appene til treningsklokker som Fitbit og Polar kan du får mer detaljert informasjon om treningen og helsen din.

Stine har tidligere benyttet seg mye av treningsappen Strava, som kan brukes til både løping, sykling og svømming - for å nevne noe.

- Strava er en app som mange løpere bruker nesten mer enn Instagram og Snapchat. «Vi sees på Strava», sier folk. Jeg har tidligere brukt Instagram og Strava. Der kan man legge ut tiden sin, og det er nok en motivator. I tilegg er det ikke bare en app, men et sted hvor man kan følge og heie hverandre opp og frem, sier hun.

Hun trekker også frem at det går an å invitere med seg venner på utfordringer.

- Du kan utfordre vennene dine til å bli med på en work weekend challenge hvor dere skal gå så og så mange skritt eller etasjer. Det tror jeg er en ganske stor motivasjon for mange. Det å bygge et community i en app tror jeg er kjempesmart for det skaper en følelse av at man gjør noe sammen.

Ikke bare trening, men også aktivitet i hverdagen

- Man kan trene hvor som helst. Kjeder jeg meg på en flyplass og det står at det flyet er forsinket 20 minutter, så bruker jeg de 20 minuttene på å ta noen squats eller utfall på flyplassen, sier Stine.

For henne er det like viktig å motivere til en aktiv livsstil som til fulle treningsøkter. Hun bruker også mye hjemmetreningsutstyr.

- Jeg motiverer ikke bare direkte til aktivitet som trening, men også hverdagsaktivitet. Som det å ta trappene i stedet for heisen, eller ta en pause klokken 14 og gjøre noen treningsøvelser på jobben. Det har så mye å si for humøret også. Folk smiler og ler mer. Det tror jeg har mye å si for arbeidskvalitet også.

Et innlegg delt av Stine Hartmann (@stinehar) mandag 17. April. 2017 PDT

- Det er genialt for folk som har dårlig tid. Og alle har jo dårlig tid. Noen har barn og noen har veldig mange aktiviteter og jobber. Man kan kjøpe strikker på nettet og så kan man ha dem med på jobben eller på reise, og ta dem med i veska. De tar ikke mye plass, og veier ikke mye. Man kan bruke strikkene aktivt for å myke opp i skuldre, rygg og nakke som er typisk for kontorkropper.

På jobben har Stine Hartmann fått kollegaene interessert i trening med strikker.

- Kollegene mine hadde ikke vært borte i dette med strikketrening. Jeg har tatt med strikker til dem, og så gjør vi et par øvelser som hjelper på stive skuldrer, denne typiske kontorkroppen som er veldig foroverlent. Man trenger å lee på overkroppen spesielt. Når folk tar kaffepauser, sitter vi med strikkene våre.

