Dette bør du spise før og etter trening

Hva du bør spise både før og etter trening, vil variere ut fra hva og når du spiste sist og hva og når du skal spise neste gang.

Likevel vil nok de fleste merke at det er ganske digg å ha noe i magen når du begir deg ut i marka eller på treningssenteret. Vi har fått ernæringfaglig srådgiver og Side2-blogger Silje Bjørnstad til å dele sine beste tips med oss!

- En fin huskeregel er å spise en til to timer før en økt, slik at måltidet får tid til å synke litt og du ikke har maten «helt oppe i halsen» når du begynner på økten. Mange opplever at de blir tunge i magen hvis de spiser mat som er veldig rikt på fett, fordi det tar lenger tid å fordøye, og man føler seg kanskje litt tung og slapp fordi fordøyelsen jobber, sier hun.

Les også: Slik spiser du sunt - og sparer mye penger på mat i 2017

Ernæringsrådgiver Silje Bjørnstad.

Før: Spis smart, men ikke så mye

Før trening bør du hovedsakelig fylle på med proteiner og karbohydrater. Men pass på at det ikke blir for store mengder, slik at du blir stappmett og trøtt.

- Det trenger ikke å være så komplisert – spis for eksempel et par grove brødskiver eller noen lomper med proteinrikt pålegg og en frukt, eller litt cottage cheese med frukt og bær, havregrøt eller pastasalat, sier Silje.

Eller kanskje synes du at det er lettere å spise en bar eller litt saltede nøtter med tørket frukt, eller en Skyr hvis du er på farten og ikke har med deg niste i bagen før treningsøkten.

Skal du ut på en lang løpetur, så kan det være smart å tenke på at du skal fylle opp litt mer med karbohydrater slik at du får nok energi til å holde ut hele økten.

Husk at vann alltid er den beste tørstedrikken!

Les også: 5 gode grunner til å spise mer frukt og grønt





Etter: Fyll på med protein og karbohydrater

- Det samme gjelder egentlig etter trening. Fokuser på å spise noe med karbohydrater og protein, og husk påfyll av væske. Der kommer den klassiske sjokolademelken inn – dette er kjent som en fin restitusjonsdrikk. Det samme er for øvrig vanlig melk. Eller spis en yoghurt med kornblanding eller grøt, smoothie, knekkebrød eller grove brødskiver med proteinrikt pålegg, sier Silje.

Hvor mye du bør spise etter trening er også individuelt. I tillegg til at det er avhengig blant annet av målet du har for treningen.

- Men for oss vanlige mosjonister så er det ikke slik at du MÅ spise ti minutter etter en økt for at det skal ha noe effekt. Det er ikke det som avgjør om du går opp i muskelmasse eller ned i vekt, liksom. Hvis du skal spise en middag kort tid etter økten, så er det ikke sikkert at du trenger å spise noe rett etterpå hvis du ikke føler deg sulten, fortsetter hun.

Hva med å mekke en digg smoothie etter treningen?

Likevel bør du i alle fall spise noe etter trening. Ernæringsrådgiveren sier at du ikke bør legge deg uten å få noe påfyll av mat og drikke.

- Det som skjer på trening er enkelt forklart at man bryter ned musklene, og så skal de jobbe for å bygge seg sterkere til neste økt. Da trenger de påfyll av mat for å ha noe å bygge av i tillegg til at andre systemer i kroppen trenger energi for å fungere som de skal i restitusjonsperioden.

Les også: - Unødvendig å kjøpe proteintilskudd som proteinbarer og proteinpulver

- Lytt til deg selv

Først og fremst er Silje opptatt av at du skal lytte til deg selv før du tar til deg råd fra andre.

Det er du som kjenner kroppen din best, både når det gjelder hva du liker å trene, hva du liker å spise og hva du fungerer best med.

- Husk at alle tips og råd basert på andre personer, er nettopp det det er; det er som regel råd basert på egenerfaring og hva de opplever som det beste for sin kropp. Det er fint å bruke det som inspirasjon for å finne ut hva du liker. Men det er ikke noe magisk med med ett treningsprogram eller en konkret matvare.

Hvordan du bør spise kommer altså an på hva som funker for deg, og hva som er målet ditt med treningen.

Les også: Når på dagen er det best å trene? Forskere mener de har funnet svaret

Og denne: Maten du bør spise mot fyllesyken