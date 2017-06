Skuespillerne fra Skam: - Dette vil vi savne mest

Det var nye stjerner på rekke og rad vi kunne se på den gule løperen under avslutningsfesten for Skam på Sentralen i Oslo fredag kveld.

Nesten alle skuespillerne som har vært med gjennom de fire sesongene var å se på den gule løperen som var lagt ut for anledningen. Seriens aller siste episode sendes lørdag kveld 24. juni.

Sammen med Side2 var også hele presse-Norge til stedet. Også danske medier hadde tatt turen over Skagerrak for å møte Skam-skuespillerne. Våre danske naboer er blant mange land som har trykket serien til sitt hjerte.

- Det har nok ikke gått helt opp for meg at vi er ferdig. Skam har vært et veldig fint kapittel i livet mitt. Det kommer nok ikke til å gå opp for meg før ferien, når jeg ligger der og soler meg og lurer på hva jeg skal gjøre til høsten. Jeg vil jo drive med "Skam". Det har jo vært så gøy å få jobbe med så mange flinke mennesker, smiler Henrik Holm.

- Hva kommer du til å savne mest fra "Skam"?

- Hele den familien som har blitt skapt rundt "Skam". Hele produksjonen og skuespillerne. Bare det å komme på jobb og møte alle disse fantastiske menneskene hver dag som kommer så godt overens med hverandre. Men ikke minst alle de utfordringene Julie (Andem. Skaper av "Skam" red. anm.) har gitt oss som skuespillere. Den tilliten til å gjøre karakteren på vår egen måte men med hennes visjon, legger Holm til.

Henrik Holm på avslutningsfesten for Skam på Sentralen i Oslo.

- Det er vanskelig å svare på. Menneskene og... Alt har vært nytt og jeg har gjort alt for første gang. Man husker jo alltid første gangen, sier Iman Meskini.

Hun spiller Sana og er hovedfokuset i den fjerde og siste sesongen.

Iman Meskini på avslutningsfesten for Skam på Sentralen i Oslo.

Sanas kjærlighetsinteresse i denne sesongen, Yousef, spilles av Cengiz Al. Også han kommer til å savne alle menneskene som har vært involvert i serien.

- Egentlig bare samholdet og måten vi alle har støttet hverandre gjennom innspillingen, forteller Al til Side2.

- Og den familiekjærligheten som eksisterer bak kamera, ikke bare mellom skuespillerne, men hele crewet. Det har vært en helt utrolig opplevelse, Simo El, som spiller Elias.

