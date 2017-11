YouTuber går viralt med negler som ser ut som kviser

Det finnes to type mennesker i verden; De som blir merkelig nok tilfredstillit av å poppe kviser og de som blir usedvanlig dårlige av det.



Takket være store YouTube-profiler som Dr. Pimple Popper, som lever av å poppe kviser til pasienter, kommer verden ikke unna med tidenes merkeligste fascinasjon.

Dette stopper heller ikke neglekreatør og videoblogger Natasha Lee (37) i å lage tidenes mest troverdige kvise-negler i anledning for Halloween. Neglene POPPER - bokstavelig talt.

Et innlegg delt av Natasha Lee (@natashaleeblogger) lørdag 28. Okt.. 2017 PDT



I videoen viser Natasha seerne sine hvordan han klarer å oppnå disse neglene med litt håndkrem, top coats og andre nødvendigheter til å skape en realistisk look. Dette er helt perfekt for deg som fryder over gugge som kommer ut av kroppen, og ikke helt for deg som hater kviser.

Sjekk ut Natashas youtube-kanal for mer inspirasjon.

