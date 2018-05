Våre åtte beste flettefrisyrer til 17. mai

17. mai nærmer seg med stormskritt, og kanskje har du ikke funnet ut hvordan du skal ha håret ditt ennå.

Men fortvil ikke - i Side2 har vi nemlig noen forslag til deg!

Her har vi samlet sammen våre beste hårvideoer med festfrisyrer som går like bra til penkjolen som til bunaden, sånn at du kan la deg inspirere!

Og skal du pleie håret litt ekstra for å gjøre det ekstra fint til nasjonaldagen? Les denne: Seks gode tips til hvordan å få sunt, velpleid hår!

1. Dobbel dutch braid - fletten som stjeler oppmerksomheten (se video øverst i saken!)

Hva med å lage en dobbel dutch braid som du samler i bakhodet og drar skikkelig ut til slutt? Frisyren er romantisk og iøyenfallende, og passer til både bunad og festantrekk.

2. Flettekrans som passer perfekt til bunad:

bunad flette bunadsflette





3. En nydelig bohemsk flette som er bankers til ethvert romantisk antrekk:







4. Den siste trenden fra Coachella: Rørflette! (Veldig insta-hot akkurat nå)

Pipefletten økte kraftig i popularitet etter at hårstylist Nicci Welsh delte en tutorial på Instagram-kontoen sin i mars i år.





5. Pull through-flette

Pull trough flette Ingvild Louise Borgen Astrid-Helen Holm bunad 17. mai-flette





6. Enkel flettekrans som både er avslappet og pyntet

hår, hårvideo, hårtutorial, flette, flettefrisyre



7. Rocka flette med hårstrikk (for deg som føler deg litt ekstra kul)







8. Dobbel flettekrans - hvis ikke én flette er nok!

17. mai hår flette, fletterfrisyre, bunad

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen