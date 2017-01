Slik får du Sophie Elises look fra Costume Awards

Toppblogger Sophie Elise Isachsen (22) fikk mye oppmerksomhet for looken hun hadde valgt til gårsdagens Costume Awards.

Hun dukket opp i et rocka antrekk hvor hun hadde kombinert en t-skjorte med trykk av en jente med mensen sammen med nettingstrømper og skinnpumps. Håret og sminken var holdt i en rocka stil.

Det er makeupartist Dajana Tomanovic som er dama bak makeupen til Sophie Elise, og vi har spurt henne hvordan man kan gjenskape looken selv. Perfekt til festen i helgen! ^^

- Jeg har gjort en omvendt smokey eye-look der man soter under i stedet for over øynene, kombinert med masse glød. Det er en tøffere look med sminke som står i kontrast til de blå øynene hennes, forteller Dajana.

Sophie Elise fikk oppmerksomhet både for antrekk, sminke og hår under torsdagens Costume Awards.

- Jeg mener at når man skal på et slikt event, går det an å gjøre noe litt ekstra ut av det, både med sminke hår og klær, slik at det blir en ordentlig helhet.

Viktig med prepping

Dajana sier at hun ønsket å skape et nesten photoshoppet uttrykk på huden til Sophie Elise.

- Da er det ekstra viktig med prepping og å jobbe med tynne lag sminke av gangen. Bruker man tid på sminken, kan man korrigere underveis og jobbe pudderet godt inn i huden, forteller hun.

Lenger ned i artikkelen finner du den fullstendige produktlisten over hva Dajana brukte på Sophie Elise.

Dajana har tidligere fått mye oppmerksomhet for contouringteknikkene sine. Hun forteller at hun fortsatt skaper det samme uttrykket, men med andre teknikker.

- Jo mer jeg lærer og jobber, jo mindre produkter bruker jeg. Det er fordi jeg bruker litt og litt av gangen og legger lagvis.

Når du sminker deg, anbefaler Dajana å finne et rom med relativt kaldt lys, som ligner mest mulig på dagslys.

Makeupartist Dajana Tomanovic.

Litt og litt av gangen

Også når det gjelder sotingen av øynene gjelder det å bruke litt og litt produkt og prøve seg frem, røper Dajana.

På Sophie Elise har hun brukt flere forskjellige kajaler, både i mørkeblått og svart og smudget disse ut underveis for å skape den sotede effekten.

I looken har hun også brukt løsvipper.

Hvis du er blant dem som føler at du må ha med deg hele sminkebagen på byen for å touche opp sminken, forteller Dajana at du ikke trenger å bekymre deg.

Ta med deg en facemist hvis du føler at du må friske opp huden, og kanskje lipglossen eller leppestiften du har brukt, og that's it.

Skal holde sminkekurs rundt i Norge

Dajana og Sophie Elise planlegger også å reise rundt og holde sminkekurs i de største byene i Norge denne våren.

- Vi har jobbet sammen lenge, og er begge veldig fornøyde. Vi er en god match. Ideen om at dette var noe vi ville gjøre dukket opp en gang vi snakket sammen. Det er kult, for det er ingen andre som har gjort noe lignende her i Norge, forteller Dajana.

Hun forteller at de vil lære bort signaturlookene Dajana har laget på Sophie Elise i tillegg til å lære bort basic sminketeknikker.

«Vi vil gjerne reise rundt, besøke alle slags steder, møte dere lesere/følgere og holde kurs hvor man lærer seg alt basic av sminke, de forskjellige "signaturlookene" Dajana legger på meg», skrev også Sophie Elise på bloggen for en liten stund tilbake.

Her er listen over produkter Dajana brukte til Sophie Elises Costume Awards-look:

Hud:

Foundation: Make Up For Ever HD Stick, 123

Concealer: Phyto-Cernes Eclat Sisley, 01

Contour og bronzer: Make Up Store Wonder Powder, Thar

Rouge: Nyx Sweet Cheeks Palette

Highlighting: Nyx Strobe Of Genius

Settingpudder: Laura Mercier

Øyne:

Øyenskygge: Charlotte Tilbury The Vintage Vamp Palette

Kajal: Zao Eyepencil i Black, Charlotte Tilbury Eyepencil - Rock 'n' kohl og Zao eyepencil black (vegansk)

Lepper:

Nyx Suede Matte Lip Liner - Los Angeles

Se flere bilder under:

Makeupartist gjorde en omvendt smokey eye-look på Sophie Elise til årets Costume Awards, kombinert med glødende hud.

