Se Caitlyn Jenner fronte MAC med egen sminkekolleksjon

Caitlyn Jenner (67) er nå aktuell med sminkekolleksjon for MAC som hun også fronter som ansikt utad. Applaus for damer med bein i nesa og mange baller i lufta samtidig!

Vi digger i tillegg det freshe kampanjebildet der Caitlyn står i en champagnefarget kjole og rett og slett bare ser fab ut.

Kolleksjonen for MAC består av en rekke produkter vi har kjennskap til fra før, men som nå har fått ny innpakning, blant annet de superpopulære liplinerne Whirl og Soar.

Til sammen er det totalt 15 produkter i kolleksjonen. Vi har samlet noen av highlightsene under:

Dette er noen av produktene i Caitlyn Jenners sminkekolleksjon for MAC.

Da hun fortalte om kolleksjonen på Twitter, skrev Caitlyn:

«Who's ready to rock 2017? All sexes. All ages. All races.»

2nd collaboration with @MACcosmetics coming Jan. 5th!! Who's ready to rock 2017? All sexes. All ages. All races. #maccaitlynjenner pic.twitter.com/hHYeCtOE5c — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) January 3, 2017

Vi føler oss i alle fall ganske så klare hvis vi får kloa i noe av dette!

VANITY FAIR: Caitlyn Jenner på coveret av magasinet Vanity Fair.

Kampanjebildet minner oss ganske så mye om det aller første bildet av Caitlyn Jenner, som ble tatt av kjendisfotografen Annie Leibovitz etter kjønnsskiftet hennes sommeren 2015.

Det er den velkjente kjendisfotografen Annie Leibovitz som har tatt bildet av den tidligere OL-mesteren på den første fotoshooten hennes.

Caitlyn Jenner, som i sin tid var Bruce Jenner, er far til realityverdenens kjente søstre Kylie og Kendall Jenner, og stefar til Kourtney, Kim og Khloe Kardashian.

