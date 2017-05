Sånn får du den nybarberte følelsen til å vare lenger

Shaving av beina og bikiniområdet er aktuelt nå som sommeren er rett rundt hjørnet, og vi er seff interessert i hvordan vi kan få de glatte leggene til å vare lengst mulig. Kjipt å bruke hele sommeren på badet, liksom.

Cosmopolitan har laget en liste over smarte ting du kan gjøre for å få den nybarberte følelsen til å vare lenger, og her er noen av punktene:

1. Eksfoliér dagen før barbering

Ved å gjøre dette, fjerner du døde hudceller og inngrodde hår. Det gjør det også lettere å fjerne hår nærme huden.

2. Barbér deg helt til slutt når du dusjer

Ved å vaske vekk skitt og olje fra huden din først, vil hårene være helt blottlagt og du kan få tatt dem nærmere røttene. I tillegg gjør fuktigheten at huden og hårene blir mykere og letter å barbere.

3. Husk å alltid bruke en fuktighetsgivende barberingsgelé eller -krem

Dette er IKKE steget du vil droppe, og dusjsåpe er definitivt *ikke* barberingskrem. Målet med barberingsgelé eller -krem er å gjøre håret og huden mykere sånn at barberhøvelen glir lettere. Det sier dermatolog Neal Schultz til Cosmpolitan.





4. Husk å bytte barberblader

Helt enkelt fordi et slitt barberblad ikke vil klare å kutte hårene like nærme huden, noe som gjør at du vil måtte barbere deg igjen etter kortere tid. Schultz sier at du vet at det er på tide å bytte når baldet føles ut som om det må dras i stedet for at det glir.

5. Bruk kroppsolje

For eksempel kokosnøtt-, argan- eller til og med olivenolje. Dette gir huden næring, fuktighet og gjør også hår mykere slik at det er lettere å barbere seg.

