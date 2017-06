Kim Kardashian lanserer eget makeupmerke

Her er nyheten alle Kim K- fans har ventet på: Dronningen av contouring slipper nemlig eget makeupmerke!

Kim slapp nyheten på Instagram-kontoen sin:

@kkwbeauty Et innlegg delt av Kim Kardashian West (@kimkardashian) tirsdag 13. Juni. 2017 PDT

Merket har navnet KKW Beauty og blir sluppet 21. juni 2017, altså neste uke.

Foreløpig vet vi ingenting om hvilke konkrete produkter merket vil bestå av, men vi tipper at det nok er i alle fall et contouringkit der. Kim Kardashian gjorde som kjent denne sminketeknikken til noe av det hotteste for et par år siden.

Med dette blir hun også direkte konkurrent til lillesøster Kylie, som har hatt stor suksess med lipkitene sine, og som hun også tidligere har samarbeidet med.

