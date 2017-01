Her er en strippers tips for å unngå rød og nuppete hud når du barberer deg der nede

De fleste av oss vet sikkert godt hvor irriterende og sår rød og nuppete hud kan bli etter intimbarbering.

Men, en Reddit-bruker, som tidligere jobbet som stripper hevder hun har den perfekte rutinen til hvordan du kan unngå sår hud når du shaver deg. Hun har delt sine tips på forumet i en post som har fått stor oppmerksomhet.

Posten er skrevet i 2013, men dukker med jevne mellomrom opp igjen på internett, fordi det tydeligvis funker for folk.

Punktvis råder eks-stripperen til dette:

- Eksfolier, og gni området med babyolje før du barberer for å gjøre håret og huden myk.

- Barber deg med en høvel for menn (med fire blader) og barberkrem for menn. Fordi de er ment for ansiktet, er de ekstra skånsomme.

- Klapp på området med desinfiseringssprit etter at du har barbert deg for å drepe bakterier og lukke porene.

- Påfør deodorant (den tidligere stripperen anbefaler en uparfymert deostick fra Dove). Deodoranten skal holde deg tørr der nede og gjøre at du unngår å få sår etter barberhøvelen.

«Du kommer til å få det mykeste resultatet noensinne. Jeg var danser i fire år, og gjorde dette nesten daglig. Jeg postet denne rutinen tidligere og fikk tonnevis med meldinger fra jenter som takket meg for de kvisefrie resultatene sine.»

En eksotisk dansers tips om hvordan få en perfekt intimbarbering inkluderer eksfoliering, babyolje og alkohol.





- Kan irritere og skade sensitiv hud

Vi har spurt med hudpleier Hanne Kleven om hva hun synes om tipsene.

Selv har hun ikke brukt høvel på fire år, men sverger heller til voksing.

- Jeg er enig i mye av det hun skriver, men jeg ville nok byttet ut noen av produktene hun bruker siden mye av det inneholder alkohol og kan irritere og skade en sensitiv hud på sikt, sier Hanne.

- At det hun skriver funker på henne, er hennes erfaring. Noen kan jo ha en helt motsatt virkning da alle har forskjellig hudtype.

Hudpleier Hanne Kleven.

Eksfoliering viktig

Hanne sier at eksfoliering, altså skrubbing av hud, er en viktig del av prosessen.

- Før behandling for å fjerne døde hudceller for et glattere resultat, og etter behandling for at hårene vokser lettere ut. Noen får lettere inngrodde hår enn andre, så da er det viktig å skrubbe området man har barbert 2-3 ganger i uken så hårene vokser lettere ut, forklarer hun.

Hanne råder også til å bruke en skrubb som ikke har for store korn i seg fordi dette kan skape irritasjon.

- En skrubb til ansikt er anbefalt da den er mildere og har finere korn enn en kroppsskrubb. Det er alltid lurt å bruke noe form for skum/såpe når man skal barbere seg. Men jeg ville nok ikke anbefalt å bruke skum som er forbeholdt til en manns ansikt da huden til en mann er mye mer robust enn den huden vi har nedentil.

I stedet anbefaler Hanne å bruke skum eller såpe som er spesiallaget for intimbarbering som er mildere og skape mindre irritasjon i huden.

