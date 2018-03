Fem gode solkremregler for påsken

Påsken er for mange nordmenn årets første ordentlige eksponering for sol etter vinteren. Det bærer kanskje ut på skitur på vidda eller heng i solveggen, og mange tilbringer hele dagen utendørs.

I 2015 ble 2001 nordmenn diagnostisert med hudkreft. Av disse var 1018 menn og 983 kvinner. Over 90 prosent av hudkrefttilfellene har sammenheng med UV-stråler, som hovedsakelig kommer fra sol og solarium. Føflekkreft er også den kreftformen som øker mest i Norge, og vi er også blant landene med høyest forekomst. Det viktigste du kan gjøre for å forebygge føflekkreft er å ha gode solvaner og droppe solarium, opplyser Kreftforeningen.

Det er med andre ord viktig at du husker på å ta vare på huden din og sørge for at den er beskyttet mot solens stråler. Vi har derfor samlet sammen fem tips til hvordan du gir huden best beskyttelse i påskesolen.

1. Smør deg med minst med SPF25

Vanlige solskader Soleksponering fremskynder aldringen av huden og kan føre til følgende skader:

- Uregelmessig pigmentering, fregner eller brune flekker

- Større porestørrelse

- Overfladiske kar, sprengte blodkar

- Tørr og tynn overhud, tap av elastisitet

- Økt fare for hudkreft

- Finere eller grovere rynker

Kilde: Marianne Bergan, Akademiklinikken



- Om vi ikke beskytter oss utsetter vi huden for umiddelbar fare, siden den verken har sin egen eller den kunstige beskyttelsen. I tillegg tilbringer mange påsken på fjellet, hvor man er nærmere solen og snøen reflekterer solen, dette gjør strålingen langs kraftigere, har hudterapeut Anne Kathrine Hansen tidligere uttalt til Side2.





Hun anbefaler alle å bruke minst solfaktor 25 i påsken for å forebygge solskader.

2. Smør også hender, lepper og bryst

Hvis du tenker over det, er hendene våre nesten alltid eksponert for solen i en eller annen grad. Derfor bør du også smøre deg med solfaktor her.

Pernille Burkhalter er hud- og kroppsterapeut og produktsjef i Aqua Derma.

- Det er også viktig å tenke på at man i tillegg til å smøre ansiktet, også bruker solfaktor på armer, bryst, ører og hender. Hendene våre er alltid eksponert for sol. Det er også stedet der man ofte ser aldringstegn aller først fordi mange glemmer å smøre dem, har kroppsterapeut Pernille Burkhalter tidligere uttalt til Side2.

I tillegg bør du bruke leppepomade med solfaktor.

2. Bruk nok solkrem

Bruker du for lite solkrem når du smører deg, kan du risikere at beskyttelsen minsker. En solfaktor 50 kan bli minimert til mindre enn solfaktor 10 hvis du ikke bruker nok.

Hudpleier Kari Elen Bjelland har listet opp hvor mye solkrem du bør bruke på de ulike delene av kroppen for å få nok:

Huskeliste:

1 ts for ansikt/nakke

1 ts for hver arm

2 ts for overkropp

2 ts for hvert ben

3. La solkremen virke før du går ut

- Det er viktig å smøre seg med nok solkrem og la den virke omkring en halvtime før man går ut i solen. I tillegg er det å smøre seg på nytt hver andre time en gyllen regel, sier Pernille Burkhalter.







5. Ta pauser fra sola - ikke bli solbrent

Mellom klokken 12 og 15 bør du holde deg unna solen, for da er solstrålene sterkest. Kreftforeningen lister opp solpause som den beste form for solbeskyttelse. I tillegg bør du bruke klær og skygge som beskyttelse.

VENT 30 MINUTTER: La solkremen virke omkring en halvtime fra påføring og til du går ut i solen.

På sine nettsider har Kreftforeningen en hel samleside om sol, solarium og hudkreft.

«De fleste tilfeller av hudkreft kan forebygges. Nyt sola, men ikke for lenge av gangen» lyder rådet. Det er med andre ord ingen grunn til å la solkremen ligge hjemme i påskeferien!

