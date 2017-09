Emilia Clarke har bleket håret Daenerys Targaryen-hvitt

Emilia Clarke har for første gang (i alle fall siden hun ble kjent som Mother of Dragons i Game of Thrones) bleket håret i ekte Daenerys Targaryen-stil.

Skuespilleren delte nylig dette bildet på Instagram-kontoen sin:

- Jeg har gjort det. Mother of Dragons møter Emilia. Emilia møter Mother of Dragons, skriver hun på Insta.

Fra naturens side er Emilia ganske mye mørkere i håret enn karakteren hun spiller, og har tidligere hatt flere forskjellige hårfarger i ulike nyanser av brunt.

Tidligere i år kunne Time melde at Emilia har hele fire forskjellige parykker hun bruker i rollen som Daenerys Targaryen.

Hårfargen hennes er også omdiskutert. Mens noen mener hun er platinablond, er den også blitt beskrevet som mer kremfarget.

Hårdesigner Kevin Alexander forteller at det tok evigheter å finne riktig farge.

- Hvis du leser beskrivelsen av henne i bøkene, er håret beskrevet som sølv. Men hvis du velger sølv, symboliserer det aldring. Vi ville ikke ha det til en ung jentes ansikt.

Emilia har ennå ikke delt noen flere bilder av seg selv som ekte blondine, men vi gleder oss til å se det ferdige resultatet på en av yndlingene våre!

