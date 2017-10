Dette er høstens store hårtrend

Du har sikkert sett jenter både på catwalken, på Instagram og i andre sosiale medier de siste par årene med hår i alle regnbuens pastellfarger. Det ser imidlertid ut som at trenden har kommet for å bli!

Først - dette har skjedd de siste årene.

Rundt 2013 kom de aller første fargebalsamene i vanlig butikk (i alle fall som vi husker) og midlertidig hårfarge ble hot. Høsten 2015 gikk omtrent alle jenter i Oslo rundt med pastellfarget hår:

2016 var det store året for gråaktig grannyhair:

Men det slutter ikke der. Nå går trendeksperter såpass langt som å si at hårfarge er den nye makeupen.

Vi spurte L’Oréal Professionnel, som er noen av dem som nå satser hardt på hårfarger, om hvorfor.

- I løpet av de siste årene har makeuptrender som strobing og contouring tatt av, og det vi så var at dette var en trend som er veldig lik den som brukes innen hårfarge. I 2016 så vi mengder med fargetrender på sosiale medier, som gjorde at vi valgte å fokusere på dette i 2017. Nå er hårfarge er en av de mest voksende skjønnhetskategoriene, sier Marianne Lund, PR-ansvarlig for de profesjonelle hårproduktene i L'Oréal, til Side2.

Hun tror boomen i sosiale medier, sammen med utviklingen av hårfargetrender og nye teknikker - har hårfargemarkedet speilet den samme utviklingen vi har sett på makeupfronten de siste årene.

- Hårfarge har ikke bare funksjonen å dekke hvite hår, den har blitt en del av en skjønnhetsrutine som definerer look og identitet på lik linje med makeup. Begrep som for eksempel «color correction», som kommer fra makeupverdenen, nå er blitt en hårfargeteknikk.

Metalliske toner og farger

Akkurat som med makeup, kan du i teorien tilpasse hårfargen din til både hva du skal, hvilket humør du er i, og hvilken årstid vi er i. Spesielt med midlertidige farger som kan vaskes inn i håret ditt.

Marianne tror vi denne høsten kommer til å se metalliske farger i både mørke og lyse toner.

- Dette tar gråfarge hårtrenden enda lenger, og du kan nå få både perlehår, gullhår og sølvhår. Personlig synes jeg dette er en superfin trend, der håret virkelig gløder!

Metallisk hår er en av de største trendene på hårfargefronten denne høsten.

- Vi ser også mye til det vi kaller «root shadow» som lar røttene være synlige på en elegant måte der din egen basefarge og hårfarge glir inn i hverandre og gir en naturlig look. Balayagetrenden som har vært i trendbilde en stund fornyer seg hele tiden, og akkurat nå er det mye av karamellfargede, varme highlights kombinert med en mørk sjokoladefarget base. Dette er perfekt for å skape dimensjon i håret.

- Bør man tenke knæsje farger, eller mer pasteller?

- Dette er veldig individuelt for hver enkelt. Det viktigste er at du velger noe du er komfortabel med. Jeg hadde for eksempel blågrønt hår i sommer, og da farget jeg bare frontpartiet av håret mitt, noe som gjorde at det var lett å skjule hvis det ikke passet til anledningen. Nå har jeg gått over til en mer naturlig farge med sjokolade brune striper. Så man trenger ikke nødvendigvis å velge enten eller.

Noe av det hotteste denne høsten er metalliske hårfarger.





- Hvis man har lyst til å farge håret for å hive seg på trenden, hva er viktig å huske på?

- Jeg synes det er viktig å kontakte en frisør som er oppdatert på de siste trendene og ha en god kommunikasjon med frisøren. Dette fordi en trend er satt for å passe de fleste, men bare en profesjonell frisør kan tilpasse trenden til akkurat deg. Slik er det også med makeup.

- Nordmenn er jo kjente for å like det veldig naturlig. Tror du vi er tøffe nok til å hive oss på denne trenden?

- Ja, det tror jeg absolutt! Det som er så fint er at det finnes uendelige muligheter som kan tilpasses akkurat det du ønsker for ditt hår. Hvis man har lyst på en mer naturlig look med solkyssede striper er det også fullt mulig å oppnå. Har du et begrenset budsjett så vær ærlig med frisøren din, slik at dere sammen kan finne en look som gjør at du kan føle deg fin i flere måneder uten å måtte dra tilbake til frisøren hver måned.

- Tenker du at dette også er en trend som kommer til å vare flere sesonger?

Ja, det gjør jeg. Vi så for eksempel under moteukene at det var flere av designere som valgte å fokusere på hårfarge. Hos Fendi under Milano Fashion Week fikk modeller som Gigi Hadid og Kaia Gerber og Kendall Jenner farget håret i dyp blå og grønne toner.

Modellene under visningen til Fendi på Milan Fashion Week hadde metalliske hårfarger.

- Stine Goya på Copenhagen Fashion Week stylet modellene sine med gule og rosa toner i håret, og det så nesten ut som fargen var malt på håret. Under New York Fashion Week delte Kim Kardashian at hun har gått tilbake til en blond metallisk hårfarge. Dette viser at hårfarge er enda mer i vinden enn noen gang!

