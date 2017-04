Derfor bør du spraye parfyme i navlen (!) din

De aller fleste av oss digger å lukte godt, og bruker antakeligvis parfyme på halsen, håndleddene eller bak ørene.

Dette fordi de er pulspunkter, og dét i kombo med kroppsvarme, er kjent for å kunne gjøre parfymeduften mer intens.

Men ifølge eksperter er faktisk navlen det perfekte stedet å påføre parfyme, skriver Huffington Post.

Grunnen høres ganske logisk ut når man tenker over det.

Eksperten Ruth Mastenbroek sier nemlig til Daily Mail at navlen din er et genialt sted å bruke parfyme fordi den fungerer som et lite «lager», som etterpå hjelper til med å porsjonere ut duften ved hjelp av kroppsvarmen.

Husk å ikke gni parfymen inn i huden, men la den tørke selv. Da varer nemlig duften lenger!

Kjendiser som Adriana Lima og Liv Tyler er blant dem som bruker parfyme i navlen.