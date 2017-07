7 ting makeupjunkier er sykt lei av å høre

Vi som digger å sminke oss, ordne håret og bruke lang tid på badet, får ofte virkelig høre det av andre (de som ikke blir like gira når det er ny mascara-lansering på Mac eller Chanel kommer med en ny highlighter).

Av en eller annen grunn føler ofte andre at det er plikten deres å si ifra til makeup- og beautyjunkies om at sminke er tull og unødvendig bruk av $$$ - og at det i tillegg tar altfor mye tid til at det er verdt alt strevet.

Vi makeupjunkiene i Side2-redaksjonen tok derfor en runde og har listet opp x antall ting vi er drittlei av å høre av andre.



1. Du er finere uten sminke.



Dette er kanskje den vanligste setningen alle som er glade i sminke får høre.

Unnskyld meg, men hvem bryr seg egentlig om hva DU mener? Kanskje det stemmer for deg, men det er min mening som betyr noe her! Og det at jeg liker å bruke sminke, betyr heller ikke at jeg ikke synes jeg er fin uten.

via GIPHY

2. Du bruker så lang tid på å sminke deg.



Makeup er en uttrykksform - vi vil nesten gå så langt som å si at det er kunst. Og det funker ofte litt som meditasjon også. Det er min tid, så hvorfor bryr du deg om hvor mye tid jeg bruker på ditt eller datt? Bryr jeg meg om du bruker fritiden din på strikking, baking, fotball eller strippeklubb? Nope.

via GIPHY





3. Hvorfor gidder du å bruke så mye penger på makeup?



Sist gang jeg sjekket delte jeg ikke økonomi med deg, så såfremt jeg har råd til husleia og mat på bordet - hvorfor gidder du å legge deg oppi hva jeg bruker pengene mine på?!

via GIPHY





4. Du er finere med håret ned enn opp.



Synes du kanskje, jaaaaa. Heldigvis er det ikke deg jeg pynter meg for:))))

via GIPHY





5. Hvorfor kjøper du så dyr sminke?



Hvis ikke du forstår forskjellen på fakeprodukter du kan kjøpe for $1 på eBay og en foundation fra Armani - vel, da er det du som har et problem, jenta mi - ikke jeg. Håper det en dag går opp et lys for deg også <3 Det vil føles ut som om du blir født på ny.

via GIPHY





6. Du trenger ikke alle de produktene.



Selv om jeg ikke nøyer meg med to strøk mascara og en klatt foundation rundt nesa slik som du, betyr vel ikke det at du har fasiten på hva jeg trenger av produkter - til å sminke meg sånn som jeg selv vil.





7. Gutter synes jenter ser finere ut uten sminke.



Og hvem i huleste sa at jenter sminker seg for gutta??? Typen din ville ikke lagt merke til det om du så barberte vekk øyenbrynene dine (liten overdrivelse), og vi trodde vi hadde stadfestet for mange år siden at jenter sminker seg for jenter - ikke for gutter. Gutta driter stort sett i makeup - både den ene eller andre veien. Så hvorfor er gutter i det hele tatt med i argumentet?? Hjelp.

via GIPHY





