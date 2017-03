7 gode tips til hvordan å unngå inngrodde hår

Inngrodde hår er noe skikkelig dritt. Det kan klø, svi og verke og i verste fall føre til infeksjon.

De oppstår når hår har bøyd seg og begynner å vokse tilbake i huden, noe som kan føre til plagene vi så absolutt ikke er keene på å få.

Så hvordan kan du unngå å få inngrodde hår til å begynne med? Cosmo Beauty har laget en liste som vi har lyst til å dele litt fra her:

1. Eksfolier ofte

Ifølge britiske National Health Service (NHS) kan et inngrodd hår oppstå når hårsekken blir blokkert med døde hudceller. Eksfoliering en gang i uken skal ifølge Cosmopolitan forhindre at de døde hudcellene hoper seg opp.

2. Vurder hårfjerningskremer

NHS anbefaler å la håret gro fritt for å unngå inngrodde hårstrå. Men hvis det ikke er et alternativ for deg, kan du vurdere å bruke en mild hårfjerningskrem i stedet.

3. Bare bruk skarpe og nye barberhøvler

Det er kanskje fristende å bruke den gamle høvelen bare en gang til, både fordi det er dyrt og stress å skulle skifte ut hele tiden, men det er ofte grunnen til at du våkner opp dagen derpå og er helt rødnuppete. Bytt barberblad ofte. Gamle barberblader vil gi deg et ujevnt resultat, som igjen vil irritere hårsekkene dine.

4. Husk å bruke barberkrem

Like viktig som det er å finne gode barberblader, er det å finne en god barberkrem som gir deg litt ekstra gli når du shaver deg, sånn at du ikke irriterer huden din unødvendig.

5. Barber deg i riktig retning

Å barbere mot hårretningen, gjør at hvert hårstrå blir kuttet i en skarpere vinkel, noe som gir større sannsynlighet for at håret gror tilbake under huden. Så husk å barbere med hårretningen.

6. Bruk riktig produkter etterpå

Bruk gjerne pads med salisylsyre for å forhindre tette porer og inngrodde hår.

7. Og hvis du er uheldig og får et inngrodd hår

Unngå for all del å klemme på det inngrodde håret. Det kommer ikke til å funke. Ofte løser det seg av seg selv, men hvis håret er i nærheten av huden og du kan se det, kan du forsøke å dra det ut med en pinsett eller steril nål.

